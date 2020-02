Premier League-klubber og flere fotballsupportere har uttrykt frustrasjon på måten videodømming (VAR) er blitt brukt i Premier League. Spesielt bedømmelsen av marginale offsideavgjørelser har høstet kritikk.

Nå varsler dommersjef Mike Riley at de ønsker å endre på hvordan man bedømmer offside ved bruk av videodømming. Det kom frem i et møte torsdag, melder The Times.

Med tykkere linjer på videodømmingen, som gir ti centimeter spillerom på offside, håper de å eliminere såkalte «armhule-offsider» der mål er blitt annullert med knappest mulig margin ved bruk av videodømming.

Foto: Rui Vieira / AP / NTB scanpix

Flere mål annullert

Hele ni av de 25 målene som er blitt annullert for offside etter VAR-sjekk denne sesongen, hadde blitt stående med de foreslåtte endringene i retningslinjene for videodømming, hevder Riley.

For at retningslinjene skal tre i kraft, må de godkjennes av Fotballens internasjonale lovkomité (Ifab) når Riley og den engelske dommerforeningen Pgmol, møtes til sitt årlige møte 29. februar.

Hvis de blir enige, er det sannsynlig at endringene også blir tatt i bruk av Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Misnøye blant fansen

Tirsdag ble det kjent i en undersøkelse av YouGov, at hele 67 prosent av engelske fotballsupportere mener at fotballkampene i England er blitt mindre underholdende etter at videoassistert dømming (VAR) ble tatt i bruk denne sesongen.

74 prosent ønsket å fortsette med VAR, men endre måten det brukes. Det ønsket kan bli oppfylt til starten av neste sesong.