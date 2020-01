Mener Start-kulturen er i ferd med å endres

Start-spillerne Eirik og Amund Wichne gjester Fotballradioen og forteller om oppveksten som firlinger på Skjebstad i Mandal.

22-åringene snakker også om det unike forholdet mellom brødrene – der tre av fire firlinger har endt opp som toppfotballspillere.

De har også fått stempel som ekstremt målbevisste utøvere. Eirik er klar på at brødrene langt fra er de eneste som lever som toppidrettsutøvere i klubben, og at kulturen har endret seg drastisk på kort tid.

– Hele kulturen er i ferd med å endres. Nå vil alle samme vei, sier høyrebacken.

– Det er noen ting i Start som har tatt meg på sengen, innrømmer Amund Wichne.

De to snakker også om hvordan de hjelper hverandre i motgang, og om forventningene til Start-sesongen 2020.

Jesper Mathisen er selvfølgelig også med. Han lever et hektisk liv, til tross for at han for tiden er ute i gradert pappapermisjon. Natt til mandag ble særlig hektisk, med kolonnekjøring, elgmøter og lite søvn.

Først og fremst på grunn av en avtale med Express.

Hør episoden under.