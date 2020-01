Tror at Haalands nye hjemby kommer til å ta av: – Det kommer til å koke fullstendig

Fortellingen om Erling Braut Haaland har for lengst blitt et eventyr. Og det er nesten ikke til å tro. I høst dundret han inn tre mål i sin Champions League-debut. Lørdag kveld gjorde han det samme i sin aller første Bundesliga-kamp, borte mot Augsburg. Og det etter å ha sittet på benken størstedelen av kampen.

– En vill kamp

Asbjørn Slettemark bor i Tyskland og følger Bundesliga tett. Han fikk selvfølgelig med seg jærbuens historiske kamp.

– Dette var en helt vill kamp, er hans umiddelbare reaksjon.

– Hvor mye oppmerksomhet kommer Haaland til å få i Tyskland nå?

AFTENPOSTEN

– Han er på forsiden av alle tyske aviser som skriver om sport, og kommer til å få enorm oppmerksomhet. Han har blitt møtt med enorme forventninger, og de kommer ikke til å bli mindre. Dortmund har over 80.000 tilskuere i snitt på hjemmebane og er midt i det tykkeste fotballområdet i Europa. Sju eller åtte av Bundesligaklubbene holder til her. Han skal ha sin hjemmedebut mot Köln fredag, det kommer til å koke fullstendig, sier han.

Jan Åge Fjørtoft spilte i Bundesliga for Eintracht Frankfurt og mener at Haaland har kommet til en klubb som hjelper tremålsscoreren å takle det enorme presset som nå kommer.

– Jeg snakket med Alfi (Alf Inge Haaland, Erling Braut Haalands far) i sted, og jeg tror de har valgt en klubb der han kan utvikle seg bra. Han scorer tre mål i debuten, og jeg tror det er bra at han skal hjem til Dortmund. De har et system som tar vare på spillerne sine, sier Fjørtoft, som var til stede i Augsburg på jobb for Viasport.

Unik

Han forteller at de tyske journalistene var spente på den nyankomne nordmannen, til tross for all oppmerksomheten i forkant.

– Den gutten slutter aldri å imponere. Først Molde, så Salzburg og Champions League. Nå gjør han det også i Bundesliga. Veldig mange tyske kolleger har spurt meg om hvor god han egentlig er. De følger akkurat passe med i østerriksk fotball og får med seg Champions League, men har ikke sett nok av han. De var spent på hvilken type han var.

Terje Bendiksby/NTB scanpix

Nå vet de fleste fotballinteresserte i Tyskland hvilken type som skal spille i Bundesliga i årene framover. Oppmerksomheten har vært massiv etter målshowet.

Fjørtoft mener at Haaland også har andre egenskaper enn å score mål, som gjør han unik.

– Han er en så bra gutt. Og vi kan legge til Martin Ødegaard. Vi i norsk fotball skal være stolte over de fine guttene vi har fått fram. At de er gode spillere, kan jo alle se.

LEON KUEGELER

Asbjørn Slettemark er medprogramleder i Dritte Halbzeit, en podkast om tysk fotball, og ser flere interessante poenger etter Haalands vanvittige debut.

Passer inn

1: – Det ser ut som om Dortmund har fått det de håpet de hadde kjøpt: en ny Robert Lewandskowki. En gjennombruddshissig kraftspiss som kan dominere kamper. Lewandowski var i Dortmund før han gikk til Bayern München, og han ble kanskje verdens beste «rene» spiss.

2: – Dortmund har hatt et problem de siste årene, de klarer ikke å avgjøre kamper, men glipper på slutten mot lag de skal slå. De lå under mot Augsburg, en middelhavsfarer. Nå har de fått det verktøyet de trenger for å snu kampene fra pinlige tap til seirer.

– Hvordan passer Haaland i Dortmund-laget?

– Når de spiller med én spiss på topp, passer han perfekt. Dortmunds spillestil har klassisk vingspill og en kjapp, kraftig og gjennombruddshissig spiss på topp. Hans spillestil passer forbløffende bra inn i Dortmund. Det som er kult, er at du får mulighet til å score mange mål som spiss i klubben. Det blir ikke hat trick hver kamp, men det er ingenting i veien for at han ikke kan bøtte inn mål.

– Hvor sterk er dagens motstander?

– I Bundesliga er det et par lag i bunnen som er direkte svake. Det er en ganske sterk liga, og mange lag mellom 5.- og 12. plass er vanskelige motstandere på bortebane, som Augsburg.

Slettemark mener at kampen var et godt eksempel på hvordan tysk fotball kan være.

– Dortmund ligger under 1–3 og scorer fire på 32 minutter. Kampen er veldig god reklame for Bundesliga. Så gøy som det var i dag, er det ganske ofte.

Fjørtoft sier at Haaland tilfører laget noe nytt.

– Dortmund har gode, men like spillere. Erling er et nytt våpen. Han gir medspillerne muligheten til å slå en «ut av fengsel»-pasning, han skaper alltid rommet hvor det er mulig å legge igjen ballen. De har ikke hatt en slik type spiller på en stund.