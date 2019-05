Molde-kapteinen om Rosenborg-krisen: - Jeg sparker ikke noen som ligger nede

MOLDE: Da Molde-laget ble offentliggjort en time før kampstart søndag, var både Vegard Forren, Martin Bjørnbak og Ruben Gabrielsen med fra start. Molde-kapteinen spilte hele kampen på venstre back, en posisjon han tidligere ikke har lagt skjul på at han mener han ikke passer til.

Til tross for den noe uvante posisjonen fra start, gikk det knapt to minutter før kapteinen tegnet seg på scoringslista. Etter et frispark som havnet inne i feltet, løftet Fredrik Aursnes ballen på bakre stolpe, hvor Gabrielsen steg til værs og satte standarden for kvelden. Den gode starten på kampen var altavgjørende, mener han.