Bodø/Glimt la press på serieleder Molde med storseier

Bodø/Glimt - Ranheim 5–1

Layouni scoret sitt sjuende og åttende mål i ligaen denne sesongen og sørget for tre poeng til Bodø/Glimt. Svensken har nå bare to mann foran seg på toppscorerlisten: Oddgeir Børven og Ohi Omoijuanfo.

Mads Reginiussen reduserte for Ranheim 12 minutter før slutt, men innbytter Geir André Herrem avgjorde med to mål på tre minutter på slutten.

På overtid fastsatte Philip Zinckernagel sluttresultatet til 5-1.

Med seieren klatrer gultrøyene opp på 29 poeng og sniker seg foran Odd og opp på annenplass. Bodø/Glimt er ett poeng bak serieleder Molde, men har i tillegg én kamp til gode.

Fint angrep

I forrige serierunde ble Bodø/Glimt latterliggjort i hovedstaden etter 0-6- mot Vålerenga.

De fikk ikke noen god start mot Ranheim heller. Allerede i kampens første minutt gikk forsvarsspiller Brede Moe ned for telling og måtte ut med det som så ut som en strekk.

Minutter senere kunne det blitt enda tyngre for hjemmelaget. Mads Reginiussen fikk en kjempesjanse for Ranheim, men avslutningen fra kort hold ble reddet av Ricardo Friedrich.

Det var noe passivt over hjemmelaget i åpningen, men etter 25 minutter fikk de noe å juble for. Ulrik Saltnes flikket lekkert til Amor Layouni som banket inn 1-0 for Bodø/Glimt. Hans sjuende mål for sesongen.

Det så ut til å vekke vertene. De storspilte ikke, men tok mer over kampen. Layouni var bare en klassetakling fra Jørgen Øveraas Olsen å få en kjempesjanse minutter senere.

Også Zinckernagel fikk en god mulighet. Den endte med at dansken gikk i bakken. Hjemmelaget ropte på straffespark, men ble ikke hørt.

Layouni-dobbel

Som før pause startet gjestene friskt etter hvilen på Aspmyra. Laget fikk to gode sjanser i løpet av åpningsminuttene. Først ble avslutningen fra Olaus Skarsem reddet, deretter skjøt Aleksander Foosnæs utenfor fra god posisjon.

Så smalt det i den andre enden. Håkon Evjen rundet keeper, men posisjon ble for skrå. Bodø/Glimt-spilleren gikk så i bakken og ville ha straffespark, men dommeren vinket spillet videre. Like etter var Morten Konradsen nære å øke til 2-0.

Halvveis i den andre omgangen var kampen punktert. Vertene rullet flott opp, og Konradsen fant målscorer Layouni. Han plasserte enkelt inn 2-0 med bredsiden.

Superinnbytter

12 minutter før slutt skapte Reginiussen ny spenning for Ranheim da han banket inn reduseringen, men gjestene klarte ikke å utligne til tross for store sjanser i minuttene senere.

Istedenfor skulle hjemmelaget punktere. Herrem kom inn for tomålsscorer Layouni, og bare minuttet senere økte han til 3-1 med sitt første touch. Ranheim-keeperen brukte for lang tid og skjøt ballen i Herrem og i mål.

Og like etter satte samme mann inn 4-1 etter å ha snappet opp en håpløs tversoverpasning i Ranheims bakre rekker.

På overtid kom enda et mål. Hjemmelaget kontret, og Zinckernagel fikk æren av å sette inn kveldens femte Glimt-mål.

