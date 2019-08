Egersunds ambisjoner om å være med i opprykkskampen i andre divisjon utover høsten fikk et alvorlig skudd for baugen da det ble tap hele 6–2 for Moss søndag ettermiddag.

Så mange mål har ikke de gulsvarte sluppet inn i noen kamp siden det ble tap med samme sifre for Åsane for snart fem år siden. Og det var på mange måter en dag da det meste gikk galt for "tigrene".