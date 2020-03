Vålerenga permitterer 55 spillere og trenere. – Vi hadde ikke noe valg

Vålerengas er størst på kvinnesiden i norsk fotball, men nå gjelder det alle trenere som også har med barne- og ungdomsfotballen å gjøre.

I alt 1200 spillere er rammet i den forstand at de ikke kan trene, men det er de 23 spillerne i A-lagsstallen for kvinner, ved siden av trenere og støtteapparat, som tirsdag fikk beskjed om permitteringer. Foreløpig er herrenes A-lag ikke omfattet av permitteringene.

Permittert er også daglig leder Morten Grødahl og trenere som har med talentlag å gjøre.

– Det er 55 mennesker i ulike stillingsbrøker, opplyser han.

– Hvor stort budsjett har dere?

– Snakker vi budsjett før eller etter korona? spør Grødahl, før han svarer: 36 millioner. Det omfatter alle lag unntatt herrenes A-lag.

Klubben ser nå inntektene forsvinne, f.eks. i form av avlysning av en stor turnering for barn og unge som skulle gått om kort tid i Valhall. Det er normalt en viktig inntektskilde for klubben. Tyrneringen er avlyst.

Grødahl frykter for at næringslivet etter at denne pandemien er over, ikke vil ha mulighet til å hjelpe idrettsklubbene. Vålerenga hadde også avtaler som var klar for signering, men det er utsatt nå.

Har 108 fotballag

Spillerne får etter hvert dagpenger. Vålerenga har en stall med mange utlendinger, men foreløpig er de i byen og tar vare på hverandre.

– Det er heldigvis kommet langt bedre ordninger som favner mye bredere, sier Grødahl.

Han merker usikkerheten rundt hva som skal skje fremover, fordi Oslo-klubben har 108 fotballag og mange trenere i aksjon.

– Det er nok felles problem fotballen har nå, men Vålerenga er så stor. I Toppserien for kvinner vil vi nok uansett være størst også, uansett hvilke tall som benyttes.

«Koronaepidemien setter hele samfunnet på prøve. Hensynet til liv og helse går nå foran alt annet, og Vålerenga Fotball deltar aktivt i idrettens bidrag for å begrense sykdom og smitte», het det i pressemeldingen som kom ut tirsdag ettermiddag.

Det Grødahl også frykter, er at dette går ut over mange barn og unge, ikke minst fra familier med lav inntekt.

– Vi jobber med å kunne gi støtte til dem, fordi vi ser behovet for økt bistand til familier som er rammet, legger han til.

Ni utlendinger i A-lagsstallen

– Jeg har snakket med spillerne. De så det komme. Utlendingene skjønner konteksten, men vet ikke helt hva dagpenger er. Det er et regelverk det ikke er like lett å sette seg inn i for dem. Heldigvis har vi et apparat rundt dem som forklarer, sier markedsansvarlig Jens August Dalsegg. Han sikter til at i A-laget er det ni utlendinger. De kommer fra Nederland, USA, Island, Kamerun, Danmark og Serbia.

– Vålerenga er klubben for alle. I hele klubben er 70 nasjonaliteter representert.