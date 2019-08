Christensen: – Nå gleder jeg meg bare til fortsettelsen

MOLDE: Unggutten fra Sørlandet ble hentet til MFK fra OBOS-klubben Start tidligere i august. I går fikk han sine første minutter for sin nye klubb. Med draktnummer 15 entret han Aker stadion for aller første gang da han erstattet Magnus Wolff Eikrem med 20 minutter igjen på klokka. Det var et etterlengtet og stort øyeblikk for sørlendingen.

– Det var veldig godt å endelig kunne få debuten. Nå er jeg i gang, og jeg gleder meg til fortsettelsen her i Molde, sier Tobias Christensen til Romsdals Budstikke.