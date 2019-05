Solskjær mister nøkkelspiller – tok farvel med supporterne

Midtbanespilleren ble hentet fra spanske Athletic Bilbao i 2014. Han har vært en viktig brikke for Ole Gunnar Solskjær siden nordmannen tok over klubben i desember. Det er lenge blitt spekulert på om spanjolen forlater Manchester United når hans kontrakt går ut etter sesongen.

– Vært en ære

Lørdag går både Herrera og klubben langt i å bekrefte dette. I en video publisert på klubbens Twitter-konto tar 29-åringen farvel med supporterne og forteller om hvor stort det har vært for ham å spille i klubben.

– Jeg kommer til å huske alle de nesten 200 kampene jeg har spilt med denne drakten. Å spille for den beste klubben i England har vært en ære. Takk for disse fantastiske årene, sier han blant annet i videoen.

Det er lenge blitt snakket om at Paris Saint-Germain blir neste stoppested for Herrera. Blant andre Sky Sports skriver at den franske storklubben blir Herreras nye klubb.

Kunne skrevet langtidskontrakt

I Manchester United har spanjolen vunnet blant annet FA-cupen, ligacupen og europaligaen. I 2016/17 ble han kåret til årets spiller i klubben.

I fjor var Herrera i samtaler med United om en ny langtidskontrakt, men klubben valgte i stedet å gi ham en forlengelse på ett år.