Etter at TIL tapte 1–2 mot Brann søndag for halvannen uke siden har TIL denne rekken på Alfheim de ni siste hjemmekampene: En seier, en uavgjort og syv tap (se faktaboks). Det gir et poengsnitt på 0,44.

iTromsø møtte både Valakari og kaptein Simen Wangberg på Alfheim i forrige uke der tema var den svake poengfangsten på hjemmebane.