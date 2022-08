Ødegaard om Haaland-overgang: – Ikke happy med at de forsterker laget enda mer

Arsenal-kaptein Martin Ødegaards (23) forsøke på å overtale Erling Braut Haaland (22) til klubben ble møtt med latter.

STJERNEDUO: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard blir to av de største profilene i Premier League denne sesongen.

5. aug. 2022 19:14 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg synes det er kult å få han hit (til England). Det blir kult å følge Premier League som nordmann i år. Jeg er ikke så happy med at de forsterker laget enda mer, selvfølgelig, men det er gøy at han er i landet og det blir kult å møte ham. Jeg gleder meg, sier Ødegaard i et lengre intervju med rettighetshaver Viaplay.

Arsenal serieåpner fredag klokken 21.00 mot Crystal Palace – Martin Ødegaards første PL-kamp siden han ble utnevnt til kaptein. Manchester Citys første test blir borte mot West Ham søndag klokken 17.30.

Ødegaard og Haaland er gode kamerater fra det norske landslaget, og denne sesongen er de også rivaler i Premier League etter at Haaland har gått fra Borussia Dortmund til Manchester City.

Ødegaard har i lang tid fått spørsmål fra folk og fans om det norske spissfenomenet som «alle» toppklubbene i Europa ønsket.

– Folk spør meg hele tiden, det er nok av spørsmål. Først var det å prøve få ham hit, og nå er det alt annet, sier Ødegaard, ler og legger til at han ikke lykkes med å få Haaland til Arsenal.

– Jeg prøvde, men dessverre var det ikke nok. Han bare lo, sa Ødegaard til Talksport.

I en annen del av Viaplay-intervjuet roser Ødegaard klubbens nye signeringer fra nettopp Manchester City, spissen Gabriel Jesus og backen Oleksandr Zintsjenko. Han mener de hever standarden.

– De vet som kreves og hva som må til for å vinne i dette landet.

Ødegaard mener Jesus har integrert veldig raskt og godt inn i laget, og at det han har levert på banen prater for seg selv.

Intervjuer Jonas Bergh Johnsen konfronterte Ødegaard med at det snakkes mye om duellen mellom Liverpools Darwin Nunez og Haaland – og om Jesus må med i ligningen.

– Folk får snakke så mye de vil om alle andre, men jeg er veldig happy med ham, sier Ødegaard om Jesus.

I august i fjor herjet seriemester Manchester City med Arsenal og vant 5–0. I januar var det derimot jevnt til City vant kampen 2–1 på overtid.

– Ser man på tabellen var vi et stykke unna, men vi skal hele tiden prøve å nærme oss. Ser du første matchen i sesongen opp mot den andre, ser man stor fremgang. Så får vi se om vi har blitt enda bedre i år og om vi kan ta dem, sier Norges og Arsenals kaptein.

På en pressekonferanse torsdag roste Arsenal-manager Mikal Arteta sin nye kaptein i retur:

– Vi valgte Martin som har vært med oss i 18 måneder og representerer verdiene til denne klubben på en perfekt måte. Han er respektert blant alle i garderoben og beundret av støtteapparatet. Jeg er glad for å ha noen som ham, sier Arteta.