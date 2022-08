Fotballverden tar miljøgrep: – Et spesielt stort ansvar

Gjenbruk av drakter, solcellepanel på stadion og ermer som synliggjør klimaendringene. Flere fotballklubber tar nå grep for å redusere sine klimautslipp.

ENGASJERT: Morten Thorsby engasjerer seg tydelig i klimakampen.

Eirik Heggdal Evensen, VG

15 minutter siden

– Jeg mener fotballen og idretten har et spesielt stort ansvar fordi de har så stor påvirkningskraft. Det er ingen i verden som når så mange som fotballspillerne.

Det sier landslagsspiller Morten Thorsby (26) til VG.

Midtbanekrigeren kjemper selv klimakampen aktivt gjennom stiftelsen We Play Green.

Den siste tiden har fotballverdenen tatt tydelige grep for å bidra i klimakampen.

I November gikk Premier League, sammen med organisasjoner som FIFA og UEFA, med på å delta i FNs United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), med formål om å bli utslippsfrie innen 2040.

Kristoffer Ajers Brentford kunngjorde samme måned at de vil gjenbruke deres hjemmedrakter kommende sesong i et forsøk på å drive mer bærekraftig.

I slutten av juli lanserte Championship-klubben Reading sine nye drakter.

På ermene går det striper som representerer gjennomsnittstemperaturen i Berkshire (der klubben holder til) gjennom klubbens historie for å poengtere konsekvensene av klimaendringene.

Draktene er utelukkende laget av resirkulerte plastflasker.

Her hjemme har Odds ballklubb lagt 4.300 kvadratmeter med solcellepanel på sitt stadiontak.

Anlegget forsyner strøm til stadion, kontorer, en idrettsskole og butikkene i bygget, samt strøm til flombelysningen på Odds hjemmekamper.

– Vi har et stort samfunnsansvar. Klubbene er ofte et resultat av samfunnet. Da skulle det bare mangle at vi gir tilbake og, sier Einar Håndlykken, daglig leder i Odd.

Han forteller at grenlandsklubben gjør en rekke aktive klimatiltak, og at klubben ser på seg selv som Norges mest miljøvennlige klubb.

Borussia Dortmund har gjort tilsvarende på sin hjemmebane. Det samme har storklubben Ajax.

KLIMAVENNLIGE: Odd har lagt solcellepaneler over hele Skagerak Arena.

Draktnummer 2

Thorsby hyller tiltakene som gjøres internasjonalt, og forteller at han også som privatperson gjør det han kan for å redusere sitt eget klimaavtrykk.

– Jeg gjør det jeg kan, men jeg er ikke perfekt jeg heller. Jeg sykler imidlertid når jeg kan. Kjører elektrisk. Flyr bare når jeg absolutt må, og bare i jobbsammenheng, forteller Thorsby.

Den ferske Union Berlin-spilleren spiller konsekvent med draktnummer 2 på ryggen for å symbolisere FNs mål om å begrense den globale oppvarmingen til mindre enn to grader.

KLIMABEVISST: Morten Thorsby spiller konsekvent med draktnummer 2 på ryggen.

Klimaverstinger

Samtidig som det gjøres miljøgrep, har omtrent halvparten av Premier League-klubbene fløyet jorden rundt i løpet av de siste ukene i forbindelse med pre-season.

Blant annet har Manchester United vært i Thailand og Australia, Liverpool i Thailand og Singapore og Chelsea og Everton i USA.

Ifølge The Athletic slapp Uniteds flyreise til Asia alene ut rundt 1.800 tonn karbondioksid, et utslipp tilsvarende omtrent et års forbruk av 400 biler.

Det utskjelte Qatar-VM i november er forventet å slippe ut 3,6 millioner tonn karbondioksid til tross for at arrangøren påstår at arrangementet vil være karbonnøytralt.

Klubbene pøser også ut nye drakter og supporterutstyr hver sesong. Draktene er som regel produsert i Kina og Vietnam, og sendes over hele kloden i ordentlig «fast-fashion»-stil.

Håndlykken er sterkt kritisk til fotballindustriens enorme forbruk.

– I den globale fotballindustrien står miljø og bærekraft veldig lavt på agendaen. Det blir gjort veldig lite, og det er synd, sier Håndlykken.

PÅ BESØK: Morten Thorsby utenfor EUs kontorer i Brüssel.