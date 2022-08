Barcelona sliter med milliardgjeld. Likevel er Robert Lewandowski og andre stjerner hentet inn. Bunnen var åpenbart ikke nådd da Lionel Messi dro for ett år siden. Fotball La Liga Marerittet fortsetter – ett år etter tårene

Barcelona er et av idrettsverdenens største klubbnavn. Spørsmålet er hvor lenge det fortsetter dersom det ikke ryddes opp.

Denne uken var det ett år siden Lionel Messi tok farvel med Barcelona. Han tørket tårer på pressepodiet da han forklarte hvorfor han måtte forlate klubben han hadde vært en del av siden han var 13 år gammel. Han og «Barca» ønsket å signere en ny kontrakt, men økonomiske problemer hindret det.

Noen trodde kanskje det var et passende sluttkapittel for Barcelonas pengetrøbbel, men krisen er langt ifra over. Nå hevdes det at Barcelona driver utpressing av sine egne spillere.