Tidligere Molde-spiller utestengt i fire år for kampfiksing i Sverige

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) gjør som det svenske fotballforbundet og utestenger Pawel Cibicki (28) fra all fotball i fire år.

DØMT I RETTEN: Pawel Cibicki (i midten) ble dømt i lagmannsretten for å ha tatt imot en bestikkelse.

7 minutter siden

Avgjørelsen til det FIFA ble kjent tirsdag ettermiddag. Det skriver Aftonbladet.

– Det er positivt, men det er også det vi forventer oss i denne typen saker, sier juristen til det svenske fotballforbundet, Christine Stridsberg, til SVT.

Cibicki, som i 2018 spilte for Molde på utlån fra Leeds, ble i fjor utestengt i fire år av det svenske fotballforbundet.

28-åringen ble i desember funnet skyldig i kampfiksing, etter å ha mottatt 300.000 svenske kroner for å ha pådratt seg et gult kort i en kamp for Elfsborg i 2019. Svensken ble frikjent i tingretten, men ble dømt i hovrätten (lagmannsretten) for å ta imot en bestikkelse og kampfiksing.

SPILTE FOR MOLDE: Pawel Cibicki spilte totalt 18 kamper og scoret tre mål for Molde i 2018.

Cibicki har hevdet at de 300.000 svenske kronene han fikk var et lån. Pengene ble betalt ut via to andre menn, som i retten ble dømt til betinget fengsel og ilagt en bot, kort tid etter at Cibicki fikk det gule kortet.

Retten la i sin avgjørelse vekt på at det ble åpnet 27 nye spillkontoer fra personer nært knyttet til to personer som betalte ut pengene. Fra alle de 27 kontoene ble det satt penger på at Cibicki skulle få et gult kort, skrev retten i en pressemelding ifølge Aftonbladet.

POLEN OG SVERIGE: Cibicki har spilt for både Polen og Sverige i karrieren, men står foreløpig uten A-landskamper. Her fra en kamp i U21-EM, hvor han spilte for Sverige mot Polen.

28 år gamle Cibicki har representert både Polen og Sverige for aldersbestemte landslag. Han slo gjennom i Malmö, og ble i 2017 kjøpt av Leeds. Han fikk totalt ti kamper for Leeds i løpet av to og et halvt år. I løpet av den perioden var han på lån i flere klubber, deriblant Molde i 2018 og Elfsborg og Den Haag i 2019.

I 2020 signerte han for den polske klubben Pogon Szczecin, hvor han har spilt frem til utestengelsen.