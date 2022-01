Brann-spilleren har fått seg trenerjobb

Sivert Heltne Nilsen går inn i trenerteamet til sjettedivisjonsklubb.

Sivert Heltne Nilsen levde sine første år på Sotra. Nå går han inn i trenerteamet til Nest-Sotra.

14. jan. 2022 11:21 Sist oppdatert 13 minutter siden

Nest-Sotra skal i 2022 spille i sjettedivisjon. Nå er det klart at Sivert Heltne Nilsen får en rolle i trenerteamet til klubben, som for to år siden overlot profflisensen sin til nyoppstartede Øygarden FK.

– Sivert kjenner vi som Brann-spiller, med en allsidig erfaring fra flere klubber i inn- og utland, men det ikke alle vet er at også han levde sine første år på Sotra og har fått Nest-blod i årene etter sin far, skriver klubben på sine nettsider.