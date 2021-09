Fnyser av Liverøds nådeløse dom over norsk fotball: – Rett og slett feil

Ifølge Terje Liverød er det aller meste galt med norsk toppfotball. Spør du NFFs utviklingssjef, går veldig mye riktig vei om dagen.

Håkon Grøttland, seksjonsleder for NFFs spiller- og trenerutvikling, tar til motmæle mot Terje Liverød.

– Det er befriende med folk som fyrer løs. Liverød har en morsom stil. Han er et frisk pust, men det er lite substans, sier Håkon Grøttland, seksjonsleder for NFFs spiller- og trenerutvikling.

Han hevder Liverøds «elendighetsbeskrivelse» er direkte gal.

Mens den gamle fotballagenten og klubbrådgiveren langt på vei feller en dødsdom over norsk toppfotball i rapporten «Resultatutvikling i norsk fotball 2000-2020», mener Grøttland at utviklingen de siste fem-ti årene har gått riktig vei.

– Det er et faktum at vi de siste ti årene har fått utviklet mange gode akademier i norsk fotball, og at klubbene driver bedre spillerutvikling enn for ti år siden, som følge av det vi har gjort sentralt, sier Grøttland.

– Det er også et faktum at vi har tresifret antall trenere som jobber heltid med spillerutvikling. For ti år siden hadde vi omtrent ingen, sier Grøttland.

Liverød svarer på påstandene med at Grøttlands stilling som «seksjonsleder spiller- og trenerutvikling» aldri burde eksistert i Norges Fotballforbund.

– Hør nå her, NFF har blitt «kommunalt». Han forstår ikke dette og problemstillingen. At han i det hele tatt begir seg inn på en samtale om utvikling av spillere, bekrefter dette. Det skal ikke NFF ha noe å gjøre med i det hele tatt. En historisk svak eliteserie bekrefter alene at det meste er gjort galt i norsk toppfotball, sier Liverød.

– Han er hjertelig velkommen til Ullevaal stadion for en kaffe og prat om hvordan spillerutviklingsarbeidet faktisk foregår i Norge, repliserer Grøttland.

Ler av NFF

At man har «råvarene» i norsk fotball, er Grøttland overbevist om.

– Definitivt. Det er bare å se på G15, G16 og G17. Våre beste spillere er konkurransedyktige med de beste. Vi er den nasjonen som har klatret mest på rankingen over aldersbestemte lag. Elendighetsbeskrivelsen er rett og slett feil.

KRITIKER: Terje Liverød, her i Montevideo i Uruguay, er kritisk til nivået i norsk toppfotball.

– Utfordringen er at de blir attraktive så tidlig. Spillere som Isak Hansen-Aarøen og Andreas Schjelderup går derfor ut før norske klubber sitter igjen med penger for dem.

Liverød mener at «tallene taler sin klare tale» når det gjelder ståa i toppfotballen.

I sin tirade mot norsk toppfotball i VG, konkluderer Liverød med at den profesjonelle klubbfotballen bør slippe å bli styrt av NFF og forbundstinget.

– Det NFF skal gjøre er å ta seg av breddefotballen og landslag. Legge til rette for klubber skal de gjøre ved at de holder seg borte, sier Liverød.

TALENT: Andreas Schjelderup i aksjon for FC Nordsjælland i august.

Han hånet også NFF for målsettingen om å ha en trenerutdannelse i verdensklasse.

– Nord-Makedonia er mye flinkere enn Norge. Det er så respektløst. Jeg blir engasjert, provosert og sint. Jeg må le av det og meg selv. Men det er alvor. Det er så dumt at det er helt dødfødt, sa Liverød.

– Selvsagt kan vi ha verdens beste trenerutdanning. Gjennom systematikk, grundighet og klokskap. Jeg synes vi kan strekke oss, svarer Grøttland.

Liverød vil at NFF skiller seg fra Eliteserien. Han peker også på at forbundene i Tyskland, Italia, Spania og England «ikke har noe som helst med utvikling av spillere å gjøre».

– Han tar direkte feil. NFF driver ikke med spillerutvikling. Vi har jo landslag og landslagsskole. Men vårt arbeid er tuftet på at utviklingen skjer i klubb. Så prøver vi å stimulere og inspirere og legge til rette, sammen med NTF, sånn at det skal bli best mulig spillerutvikling i hverdagen.

Grøttland vil gjerne utdype hva han mener med at NFF «ikke driver spillerutvikling».

– NFF driver jo selvsagt med masse spillerutvikling. Men mer indirekte, som klubbutvikling og trenerutdanning. Det samme gjør de andre forbundene. Men direkte spillerutvikling, slik han tenker, er det lite av. Det vil si coaching og oppfølging av spillere. Der har vi landslag og landslagsskolen som er svært viktige spillerutviklingstiltak, men som maks utgjør ti prosent av spillerens totale hverdag.

Å la den profesjonelle klubbfotballen få styre seg selv, uten innblanding fra bredden, har han null tro på.

– Bredde og topp er gjensidige avhengige av hverandre. I Norge er vi er ikke sammenlignbare med noen. Det er fjorder og fjell, og få folk spredt over et enormt område. Vi kan ikke tenke at det er 10–12 klubber som skal utvikle de beste spillerne. Vi må ha flest mulig lokale utviklingsmiljø, og noen flaggskip.