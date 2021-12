Stjernenes tårevåte løfte til Brann: – Aldri følt på en slik smerte før

(Brann – Jerv 4–4 e.e.o., 11–12 etter straffer) Bergenserne Aune Heggebø (20) og Fredrik Pallesen Knudsen (25) sto med blanke øyne og garanterte at de forblir i Brann etter krasjlandingen i Obosligaen. Det gjelder nesten hele laget.

FØRST I REKKEN: Sivert Heltne Nilsen depper foran Brann-supporterne etter nedrykket fra Eliteserien onsdag kveld.

16. des. 2021 01:55 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Bare keeper Lennart Grill samt 3–3-scorer og straffesynder Vajebah Sakor er de eneste Brann-spillerne med utgående kontrakter som var i aksjon i 23-målsthrilleren på Intility Arena i Oslo onsdag kveld.

– Brann er min klubb. Jeg har enormt lyst til å være med og snu det rundt. Det var derfor jeg kom hit også. Slik situasjonen er nå, så ville jeg ikke spilt for noen andre klubber i Eliteserien. Jeg trives under Horneland og jeg trives i klubben, sier Fredrik Pallesen Knudsen.

Midtstopperen møtte mediene med en blåveis under høyre øye og en tåre i det venstre. Han ble byttet ut rett før slutt av ordinær tid og fulgte ekstraomgangen fra benken.

– Det så ut som en film. Det var som om noen hadde skrevet manuset på forhånd. Det er skuffende at det ender slik som dette. Vi har god kontroll på det. Jerv har én sjanse de første 90 minuttene og den går i mål. Og så har vi to straffer vi brenner. Det er fotball, sier han.

– Det er vondt. Jeg har aldri følt på en slik smerte før, beskriver 25-åringen.

Pallesen Knudsen kom nesten samtidig hjem til Bergen som Bård Finne og Sivert Heltne Nilsen. Også Finne har vært klar i hele høst på at han blir med ned, og Heltne Nilsen skriver muntlig under på det samme utenfor garderoben på Intility:

– Ja, jeg har signert lang kontrakt. Et langtidsperspektiv der jeg vil være med og bygge klubben. Det er tanken, sier Branns midtbanegladiator, som pirket inn 4–4-målet i sluttsekundene og sikret straffekonk.

– Jeg signerte en fireårskontrakt da vi lå på sisteplass. Vi skal rett opp igjen, sier en bestemt, en preget Aune Heggebø.

Hans alder og 11 scoringer på 25 kamper i serie, cup og kvalik er ingen dårlig søknad for å spille på et høyere nivå enn Obosligaen i 2022. Men det fremstår uaktuelt for Branns spillende supporter Heggebø.

– Du føler jo at du har skuffet mange, sier en ordknapp 20-åring, og beskriver det hele som «tungt».

MED VIDERE: Brann-trener Eirik Horneland (i midten) og Aune Heggebø (til høyre) sang Nystemten med Brann-fansen etter nedrykket. Til venstre Niklas Jensen Wassberg.

Robert Taylor, syndebukken i straffesparkkonkurransen som endte med at Jerv snek seg sensasjonelt inn i Eliteserien, har ett år igjen av avtalen med Brann. Klubbens beste målpoengspiller vil garantert være interessant for andre i Eliteserien.

– Jeg håper at det ikke var min siste kamp for Brann. Jeg har en kontrakt med Brann og jeg føler meg veldig ansvarlig, så jeg håper ikke det, sier Taylor.

Eirik Horneland var onsdag kveld ikke helt klar for å tenke på hvordan spillertroppen skal se ut under det som må bli gjenreisningen av SK Brann i 2022.

– Jeg er ikke helt i det modusen i dag. Vi skiftet masse i høst og tror det er viktig at det setter seg kontinuitet i troppen, i treningshverdagen og laguttaket, sier Brann-treneren, som tok sjefsjobben i visshet om at fortsettelsen kunne ligge i Obosligaen.

Les også SPESIAL: Brannus horribilis – et fotballmareritt

Han ristet på hodet av fotballkampen i Oslo. Brann dominerte kampen de første 90 minuttene, men Jerv scoret på sin ene av to sjanser, mens Brann bommet på to straffespark. Med 18–5 i avslutninger på mål (31–9 totalt) og 18–1 i cornere trengs ikke dype analyser for å finne ut hva som gikk galt.

– Kampen oppsummerer sesongen 2021 for Brann. Vi klarer å score fire mål, men likevel tape en fotballkamp. Det er surrealistisk, mener Eirik Horneland.

Ett minutt ut i den andre ekstraomgangen rev innbytter Runar Hove ned Jerv-spissen Shuaibu Ibrahim i feltet. Direkte rødt kort og straffe. Jerv tok ledelsen, og snaut ti minutter før slutt økte Diego Campos ledelsen.

Men så tok det av, og ytterligere fire scoringer fulgte de neste minuttene, før det hele ble avgjort på straffer.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde i ekstraomgangene egentlig, sier Aune Heggebø.

BLIR VÆRENDE: Fredrik Pallesen Knudsen har ingen planer om å forlate Brann. Her fra en kamp tidligere i sesongen.

Daglig leder Vibeke Johannesen i Brann sier det nå er en krevende situasjon, men at de har vært forberedt på situasjonen og jobbet med to forskjellige budsjetter for 2022.

– Vi må gjøre noen vanskelige prioriteringer i tidene fremover, sier Johannesen til VG.

– Brann har feilet både på og utenfor banen i år. Føler du deg som den rette personen til å være sjef i Brann?

– Det er vanskelig spørsmål å svare på etter en lang og veldig, veldig krevende sesong. Nå skal jeg sammen med styret fortsette å gjøre en grundig gjennomgang og evaluering, som vi har begynt på. Se på hva vi kunne gjort annerledes, hva vi kan lære og hva vi kan bli bedre på. Så er det opp til styret å gjøre den vurderingen, svarer Brann-sjefen.

– Spillerne dere signerte i sommer da dere lå dårlig an – sikret dere lønnskutt ved nedrykk i disse avtalene?

– Jeg har ikke lyst til å stå her som daglig leder og diskutere detaljer i ansattes kontrakter, men vi har vært klar over den situasjonen vi var i det tidspunktet vi signerte kontraktene, sier hun.

– Er det spillere som dere ikke kan ta dere råd til å ta med ned i Obosligaen, som rett og slett tjener for godt?

– Jeg håper alle spillerne blir med til neste år. Så er det opp til Jimi (sportssjef Nagell Jacobsen) og trenerteamet å vurdere hva som blir av endringer, svarer Vibeke Johannesen.