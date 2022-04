Fagermo var sikker på Layouni-salg – nå har han tre høyrevinger

VALLE (VG) Amor Layouoni (29) er tilbake i Vålerenga-elleveren mot Haugesund. Trener Dag-Eilev Fagermo trodde svensk-tunisieren var tapt for klubben da Bodø/Glimt kom på banen mot slutten av overgangsvinduet.

Her setter Dag-Eilev Fagermo (til høyre) inn Amor Layouni for spissen Vidar Örn Kjartansson (til venstre) mot Molde sist helg.

Derfor løftet Fagermo hjemvendte Aron Dønnum rett inn på laget i serieåpningen mot Molde sist helg – og plasserte Layouni på benken. Dønnums røde kort i den kampen gjør lånespilleren fra Standard Liège uaktuell til årets første hjemmekamp mot Haugesund.

Der er Layouni etter alt å dømme tilbake i startoppstillingen, og nå forklarer Vålerenga-treneren hvorfor det ble slik forrige runde:

– Jeg trodde han (Layouni) ville bli solgt. Jeg tar alltid ut laget dagen før kamp, fordi jeg liker ikke at spillerne skal gå rundt og være usikre på om de spiller eller ikke, og da er treningen to dager før kamp viktig. Jeg trodde budet kom til å bli så stort at han kom til å bli solgt, sier Vålerenga-treneren til VG.

Han bekrefter dermed at Bodø/Glimt la inn konkret bud på Layouni. Den regjerende seriemesteren hadde stor suksess med 29-åringen på vingen i 2019, før han ble solgt til egyptisk fotball.

– Budet var for lavt, svarer Fagermo på hvorfor det ikke ble noe av overgangen.

– Hentet dere Dønnum tilbake fordi Layouni skulle selges?

– Vi hentet Aron fordi han er Aron og fordi muligheten var der. På sitt beste er han den beste vingen i Eliteserien, mener jeg, han er Vålerenga-gutt, og jeg har holdt dialogen med Aron helt siden han ble solgt, begrunner Vålerenga-treneren.

Layouni mener det selv det var helt greit at han ble plassert på benken i åpningskampen, der Vålerenga tapte 0–1 på Aker stadion.

– Aron er en bra spiller, pluss at det skjedde litt internt med overganger og sånt, så kanskje jeg ikke var helt på plass i hodet. Null problem, sier Amor Layouni.

– Er det Glimt du sikter til?

– Kanskje, sier Layouni og smiler om kapp med solen på Vålerengas hjemmebane i forkant av søndagens Haugesund-kamp.

– Hva fikk du vite om interessen?

– Jeg visste bare fra min agent at det var interesse. Så vet jeg ikke mer hva som skjedde. Jeg har ikke snakket med noen om det. Og nå er det ingen vits å spørre noe om det. Nå er det bare kjøre 100 prosent her, fastslår svensk-tunisieren.

– Du begynner å tenke litt på hva som er det beste alternativet. Bodø er et fantastisk lag, det er Vålerenga også. Men det kom aldri til at jeg fikk gjøre det valget. Da funderer jeg ikke så mye, fortsetter han.

Etter å ha vært en prestisjesignering før fjorårssesongen, da også Glimt prøvde å lokke ham tilbake til Aspmyra, har Layouni gått fra å være et klart førstevalg til å ende i ganske tøff konkurranse.

I Vålerengas 4–3–3 og måten de angriper på, ønsker Layouni å ligge til høyre fremme etter å ha vært mye på venstre i fjor. Nå er den plassen er tiltenkt Osame Sahraoui, som Fagermo brukte mye som indreløper på midtbanen forrige sesong. Nå skal U21-landslagsspilleren tilbake på venstrevingen.

Det betyr at Layouni kjemper med de to innlånte spillerne Aron Dønnum og Taofeek Ismaheel om høyrevingen.

– Konkurransen gjør at du spiller bedre. Vi er Vålerenga, vi skal være en toppklubb, og skal vi være en toppklubb, må vi ha de beste spillerne. Nå har vi Aron og Osame, som kanskje er de beste vingene i Eliteserien, sier Layouni.

– Det er tøff konkurranse fremme. Men Aron styrker midtbanen også, han er indirekte med på å erstatte Odin (Thiago Holm). Da kan vi bruke Osame på midtbanen igjen, påpeker Fagermo.

Men det spørs om han kommer til å rotere så mye – hvis han ikke må.

– Jeg foretrekker å spille med det samme laget. Er ingen rulleringsmann, innrømmer Vålerenga-treneren.

– Og Aron Dønnum har dere vel ikke hentet fra Belgia for å ha på benken?

– Vi kan ikke bare ha 11 mann, heller. Vi trenger en tropp, og vi kommer ikke unna skader og karantener, svarer Dag-Eilev Fagermo.