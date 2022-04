Reiten om tøff tid: – Vanskelig på mange måter

Chelsea-profilen Guro Reiten (27) hadde utfordringer i utlandet da verden var stengt ned under corona-pandemien.

MER JUBEL? Guro Reiten gliser etter et ligamål tidligere i sesongen. Søndag er det viktig semifinale mot Arsenal.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det året var vanskelig på mange måter. Jeg trøblet med skader, men å være isolert alene her, langt unna familie og venner, samtidig som spillerne heller ikke kunne møte hverandre fordi vi ikke hadde treninger, var en virkelig tøff tid, sier Reiten i et intervju med storavisen Guardian før Chelsea FA Cup-semifinale mot rivalene Arsenal.

Storkampen spilles søndag kl. 13.30 norsk tid. Reiten kaller det en kamp «man elsker å vinne, men hater å tape».

Hun koser seg igjen med livet som fotballstjerne i England, men takker lagvenninnene for støtte i tiden man skulle begrense sosial kontakt for å hindre pandemien. Reiten mener laget ble knyttet tettere sammen.

Les også Sanksjoner kan stoppe Mjeldes Chelsea-karriere: – Fått beskjed om å holde meg rolig

– Jeg setter pris på alle i laget. De er lagvenninner, men de er også mine venner og det året følte jeg det som at de var min familie. Vi tok vare på hverandre og de var der for meg. Det var tøft, men jeg er veldig glad for at jeg spiller på dette laget med så mange utrolige mennesker, sier Reiten.

Chelsea-manager Emma Hayes har tidligere fortalt VG at Reiten hadde det tøft disse månedene.

– Jeg synes hun har vært mer seg selv etter jul med tanke på det, men jeg tror også at covid og å være langt hjemmefra har vært veldig vanskelig for henne, sa Hayes for ett år siden.

I ligaen står Reiten med fem mål og fire assist på 17 kamper denne sesongen. Nylig ble Reiten smittet av coronaviruset under landslagspausen.