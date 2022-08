HamKams Kristian Eriksen på vei til ny klubb

HamKam-profil Kristian Eriksen (27) er svært nær en overgang til Molde, ifølge VGs opplysninger.

PÅ VEI BORT: HamKams Kristian Eriksen før oppgjøret mot Rosenborg i mai.

11 minutter siden

HamKam avslo i helgen et bud på 12 millioner kroner for midtbanespilleren, men nå skal et nytt og bedre Molde-bud ha kommet på bordet.

Ifølge VGs opplysninger har budet en ramme på rundt 15 millioner, og klubbene skal i praksis være enige.

Det var TV 2 som først meldte om denne utviklingen i saken, etter at VG avslørte Molde-interessen på lørdag.

I Hamar svarer både daglig leder Bent Svele og sportssjef Espen Olsen «ingen kommentar». Det har ikke lyktes VG å få Molde-sjef Ole Erik Stavrum i tale. Det samme gjelder Eriksens agenter Mike Kjølø og Morten Wivestad.

Eriksen har uttrykt følgende ønske gjennom Hamar Arbeiderblad:

– Jeg ønsker en overgang til Molde nå. Jeg digger «Kamma», men må tenke på meg selv om min egen karriere også, sier han.

I mars gikk Eriksen ut i Hamar Arbeiderblad og ba om en overgang til Rosenborg, men han ble ikke gjenforent med gamlesjefen Kjetil Rekdal. I stedet kom en rekke hatmeldinger i innboksen i sosiale medier.

27-åringen har levert fire mål og tre målgivende for HamKam, som ligger på 12. plass i Eliteserien.