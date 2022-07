Haaland har aldri opplevd lignende: – Kvaliteten er noe helt annet

GREEN BAY (VG) Erling Braut Haaland (22) er begeistret over nivået på sitt nye lag og ser frem til debuten mot Bayern München i den direktesendte stormatchen på VG+ Sport. Han spiller fra start klokken 01.00 natt til søndag.

LYKKELIG: Erling Braut Haaland koste seg på trening på hjemmebanen til NFL-laget Green Bay Packers fredag kveld lokal tid.

23. juli 2022 22:50 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg ser frem til å være en del av det. Det kommer til å bli kjekt, sier Haaland i en uttalelse sluppet av Manchester Citys medieavdeling på kampdagen her i USA.

Haaland tok ikke del i 2–1-seieren over meksikanske Club América tidligere i uken, men den 195 centimeter høye spydspissen har fått trent hardt med laget.

– Det har vært gode økter. Kvaliteten er noe helt annet, forteller Haaland foran oppgjøret på historiske Lambeau Field, der Manchester City på Twitter bekrefter at nordmannen starter på topp og får sin første kamp for klubben.

Kampen skulle i utgangspunktet startet klokken 01:00 natt til søndag norsk tid, men ble til kl. 01:15 grunnet været i Green Bay.

Haaland har tidligere spilt for Bryne, Molde, østerrikske Red Bull Salzburg og den tyske storklubben Borussia Dortmund, men levner ingen tvil om at nivået i Manchester City er det beste han har opplevd.

Under treningsleiren i USA har rutinerte stjerner som Kyle Walker (32), Rodrigo (26) og Kevin De Bruyne (31) alle uttrykt overfor VG at kravene om kvalitet som stilles internt i Manchester City er en av hovedgrunnene til lagets suksess med blant annet fire Premier League-titler på de fem siste årene.

– Det handler om stabilitet og gjøre minst mulig feil. Alle sesonger er forskjellige. Denne sesongen må vi igjen være best mulig, sier De Bruyne til VG.

– Vi har vunnet trofeer hvert år. Det viser sulten til treneren, spillerne og klubben. Jeg håper vi viser den samme ambisjonen denne sesongen og at kvaliteten og innsatsen vil være der hele tiden, sier den spanske landslagsspilleren Rodrigo.

– Erling har vært veldig god. Men han er ung. Det må vi ta med i betraktningen. Han har et stort ansvar og store sko å fylle, etter en spiss som Sergio Agüero. Fra det jeg har opplevd på trening, ser han stor, sterk og ivrig ut. Det er det viktigste, sier Walker.

Les også: Derfor sa Pep Guardiola ja til Haaland

Mot Bayern München vil Haaland møte det samme stjernegalleriet han har konkurrert med i Bundesliga de foregående sesongene, med et viktig unntak: Robert Lewandowski, som er solgt til Barcelona.

Det betyr at tyskerne vil opptre på en ny måte offensivt, forteller trener Julian Nagelsmann på en pressekonferanse i Green Bay.

Han tror Haaland vil ha en god innflytelse på City, som i motsetning til Bayern nå har en klassisk nummer 9 i troppen.

– Det er kanskje bedre for dem å spille med en klassisk nummer ni, siden de ikke har hatt det de siste to årene. Selv vil jeg gjøre en del endringer på laget, men dette er fotball, og jeg er sikker på at vi vil fortsette å score mål. Jeg er ikke redd. Men dette er en ny fase for Bayern, konstaterer Nagelsmann.

Bayern-profilen Kingsley Coman anerkjenner også Haalands kvaliteter.

– Jeg tror han vil gjøre det bra. Han er en fantastisk spiller, sier Coman om jærbuen.

Avspark er klokken 01.00 natt til søndag. Oppgjøret vises direkte på VG+ Sport. Oppladningen til kampen er i gang nå: