VIF-supportere roper på Fagermos avgang

DRAMMEN (VG) Etter Vålerengas fjerde tap på åtte kamper ønsker et økende antall supportere å fjerne trener Dag-Eilev Fagermo.

Søndag raknet det som skal være Oslos fotballstolthet i løpet av tre og et halvt minutt i førsteomgangen i Drammen. I en bemerkelsesverdig kollaps hamret Strømsgodset tre baller i nettet bak Vålerenga-keeper Kjetil Haug.

To reduseringer i andre omgang holdt ikke til poeng for VIF. Etter fjorårets syvende plass i ligaen, ligger Vålerenga nå på 10. plass. I forbindelse med matchen på Marienlyst kunne man høre rop om Fagermos avgang fra de tilreisende supporterne. Også på sosiale medier tok mange til tastaturet og uttrykte et ønske om trenerbytte.

– Det skjønner jeg. For det er klart at når du ligger under 0–3 mot et lag du er bedre enn, og kjører kampen, så er det frustrasjon. De som står der elsker klubben over alt, svarer Fagermo til VG om ropene.

Han kommer med en erkjennelse av at andre trenerne kanskje kan gjøre en bedre jobb enn han med å etablere Vålerenga i toppsjiktet av norsk fotball.

– Det kan godt hende at andre er bedre enn meg. Men jeg jobber etter premissene som jeg ble ansatt på og som jeg har tro på, så får vi se hvilke resultater som kommer.

KRITISKE: Slik ytret flere seg på Twitter etter tapet mot Godset.

Klanen-talsmann Erling Rostvåg er klar på at stadig flere i supportergruppen mener Fagermo bør gå.

– Det store flertallet er nok avventende, men det meldes litt oftere nå enn tidligere i sesongen, sier VIF-supporteren til VG.

– Noe er gærent og noe må skje. Vålerenga sliter med enten manglende intensitet, manglende kreativitet eller rare glipp i forsvaret. Det er sjelden alt på en gang, men nesten alltid minst én av tre. Vi ser glimtvis hva som bor i laget, men det er vanvittig frustrerende at det ikke løsner eller stabiliserer seg på et høyt nivå, sier Rostvåg.

– Hva mener du konkret om Fagermos posisjon?

– Jeg synes det er vanskelig å vite hva som skaper problemene, om det er riktig å peke på trener. Uten noe godt alternativ virker det hodeløst å kaste trener etter åtte kamper, men jeg mener han sitter utrygt om dette ikke snur i løpet av sesongen, er Klanen-talsmannens personlige mening.

For å bedre resultatene vil Fagermo jobbe på samme måte som tidligere.

– Vi fortsetter som i dag. Vi kan ikke slippe inn de tre målene, men vi fortsetter jobbe med mannskapet. Vi trenger mer kontinuitet. Det blir litt for mye bytting på laget. Vi har vært litt uheldige med skader så jeg håper vi kan få mer kontinuitet. Det tror jeg blir viktig inn mot matchene som kommer, sier VIF-sjefen.

Overfor VG svarer styreleder Tuva Ørbeck Sørheim slik på spørsmål om Fagermos posisjon:

– Full tillit!

Allerede onsdag skal Vålerenga spille ny kamp. Da møter blåtrøyene erkerival og serieleder Lillestrøm til derby på Åråsen. Avspark er klokken 20.00.