RBK klar for semifinale: – Rått parti

Trønderne knuste Avaldsnes.

RBK knuste Avaldsnes hele 4–0 på Lade.

Rosenborg 4–0 Avaldsnes:

LADE: Topplagene Lillestrøm, Sandviken og Vålerenga hadde alle gjort jobben dagen i forveien: Avansert til semifinale i cupen.

Søndag var det RBKs tur til å følge opp. På motsatt banehalvdel i høstværet på Lade sto Avaldsnes.

Det bølget frem og tilbake i åpningsminuttene, før hjemmelaget tok mer og mer over.

– RBK er raskere og sterkere

Det tok litt tid før forhåndsfavoritt RBK skapte de virkelig store sjansene. Både Ina Vårhus og Julie Blakstad kom seg til avslutning tidlig i kampen, uten at gjestene hadde noen problemer med å avverge faren.

Men etter 17 minutter ble gjestene utspilt. Synne Skinnes Hansen vendte bort Hanna Dahl og la inn foran mål. Ved bakre stolpe dukket Maria Olsvik opp og fikk en enkel jobb med å sende RBK i ledelsen. 1–0 etter godt forarbeid signert Skinnes Hansen.

– Jeg syns det har vært rått parti frem til nå. I alle dueller er RBK raskere og sterkere, uttalte NRK-ekspert Carl-Erik Torp etter Olsvik-scoringen.

Her har Maria Olsvik nettopp sendt RBK i ledelsen.

Gode redninger

Få minutter senere kom Avaldsnes seg til en sjelden mulighet. Men keeper Rugile Rulyte og RBK-forsvaret fikk kontroll på situasjonen raskt.

RBK var det førende laget også etter scoringen, men skapte ikke mange stor målsjanser. Det gjorde imidlertid Avaldsnes – på tampen av førsteomgangen.

RBK-spillerne jubler for 1–0 etter godt angrepsspill.

– En god keeper som gjør at det står 1–0

Den hjemvendte utenlandsproffen Karina Sævik vartet opp med et godt langskudd like før pause. Ballen gikk via tverrliggeren og over mål.

Kort tid etterpå var både Anna Jøsendal og Giovanna de Oliveira nære ved å utligne til 1–1. Heldigvis for RBK vartet Rulyte, som nylig ble tatt ut til A-landslaget for første gang, opp med flere gode redninger og nektet gjestene scoring.

Rugile Rulyte vartet opp med flere gode redninger på tampen av førsteomgangen.

Det ble ingen flere mål i førsteomgangen. RBK gikk dermed i garderoben med en 1–0-ledelse.

– Vi vet at Avaldsnes er gode på kontringer og dødballer, så vi må nekte dem det, sa RBK-kaptein Mali Næss til NRK i pausen – og la til:

– Vi må bare fortsette å spille vårt spill og score flere mål. Vi har en god keeper som gjør at det står 1–0.

Slik oppsummerte RBK-trener Steinar Lein førsteomgangen til NRK:

– Vi åpner kampen bra, så slukner vi og gjør mye rart.

RBK-forsvaret fikk mye å gjøre i sluttminuttene i førsteomgangen.

Sløste med mulighetene

De første minuttene i andreomgangen var av det jevnspilte slaget.

Skinnes Hansen skapte RBKs første gode mulighet allerede etter fem minutter. Hun fikk ballen fra Elin Sørum og satte fart inn i 16-meteren. Der vendte hun Oliveira bort på lekkert vis, før hun kom seg til avslutning. Skuddet sto imidlertid ikke i stil de flotte detaljene i forkant. RBK-kanten sendte ballen godt over mål.

Synne Skinnes Hansen spilte en god kamp søndag ettermiddag.

Noen minutter senere var Skinnes Hansen involvert nok en gang i et godt RBK-angrep. Denne gangen fant hun, som på 1–0-scoringen, Olsvik ved bakre stolpe. Men denne gangen ble avslutningen fra trønderen litt for svak.

65 minutter ut i kampen smalt det i metallet. Blakstad fyrte av et knallhardt skudd fra 20 meters hold som gikk via keeper Essons fingertupper og i tverrliggeren.

Både Blakstad og Skinnes Hansen kom seg til flere avslutninger de neste minuttene, men ingen av dem fant veien til nettmaskene.

Lisa-Marie Karlseng Utland kom inn og scoret to mål.

Knusende seier

79 minutter ut i kampen kom endelig 2–0-scoringen. Olsvik la inn hardt langs bakken, og ved bakre stolpe dukket innbytter Lisa-Marie Karlseng Utland opp. Hun gjorde ingen feil og doblet RBKs ledelse.

– Karlseng-Utland får en enkel jobb. Hun dukker opp på rett sted, sa NRK-ekspert Torp.

2–0 til RBK.

Like etterpå var det Blakstads tur til å juble for scoring. Hun vant ballen inne i gjestenes 16-meter og sendte ballen enkelt i mål: 3–0.

– Endelig får hun sin scoring, sa Torp.

Men RBK ga seg ikke. Kort tid etterpå kom kampens fjerde mål. Utland ble tomålsscorer etter en god avslutning fra kloss hold. 4–0 og knusende sifre til RBK.

Det ble også sluttresultatet. Dermed er RBK klar for semifinale i cupen. Der venter enten LSK, Vålerenga eller Sandviken.

Trekningen av semifinaler skjer mandag ettermiddag.

Disse spilte kampen:

Rosenborg: Rugile Rulyte; Mali Næss, Emilie Bragstad, Ina Vårhus, Kristine Leine; Elin Sørum (Martyna Sobczyk 89'), Emilie Joramo; Synne Skinnes Hansen (Emilie Lein 89'), Julie Blakstad (Sarah Dyrehauge 89'), Maria Olsvik (Synne Brønstad 82'); Sara Kanutte Fornes (Lisa-Marie Karlseng Utland 64').

Avaldsnes: Victoria Esson; Selma Løvås (Kaja Olsen 87'), Andrea Norheim, Robyn Decker, Hanna Dahl, Giovanna de Oliveira (Cille Nilsen 87'); Rebecka Holum, Irene Dirdal, Sara Pavlovic (Emma Endresen 87'), Anna Jøsendal (Kristina Svandal 71'); Karina Sævik.