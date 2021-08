Pellegrino gliser av gammel Glimt-uttalelse: – En gutt som har tro på seg selv

ASPMYRA (VG) På et tidspunkt forrige sesong uttalte Amahl Pellegrino (31) at han hadde scoret 47 mål hvis han var Bodø/Glimt-spiller. Søndag brukte han 20 minutter på tre nettkjenninger i Aspmyra-debuten.

STRÅLENDE HJEMMEDEBUT: Amahl Pellegrino kunne glise i møte med pressen etter hat trick i sin første hjemmekamp for Bodø/Glimt.

Da Pellegrino spilte for Kristiansund forrige sesong, scoret han 25 mål og ble bare slått av Bodø/Glimt-spiss Kasper Junkers 27 nettkjenninger på toppscorerlisten i Eliteserien.

– Hadde jeg spilt for Bodø/Glimt hadde jeg scoret 47 mål allerede, sa Pellegrino til Tidens Krav etter 24. serierunder i fjor.

Søndag fikk han sin første hjemmekamp på Aspmyra som Bodø/Glimt-spiller, da han ble byttet inn etter 58 minutter. 20 minutter senere hadde han scoret hat trick.

– Du sa du hadde scoret 47 mål for Bodø/Glimt i fjor. Hvor mange kan du nå på 15 serierunder med Bodø/Glimt nå?

– Jeg bør ha 15 i hvert fall. Grunnen til at jeg sa jeg hadde scoret 47 mål i fjor, er at det er så mange fantastiske fotballspillere her. Det er kult å være en del av en sånn gjeng, gliser Pellegrino til VG etter hjemmedebuten for gultrøyene.

Glimt-sjefen likte uttalelsen

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen ble også konfrontert med Pellegrinos uttalelser fra forrige sesong. Han smiler da han blir spurt om hva han tenkte den gangen.

– Jeg tenkte at det her er en gutt med selvtillit, og det er en styrke. At han scorer 25 mål i Kristiansund er så imponerende. Det var vel mer enn halvparten av målene deres, sier Knutsen til VG.

– Vi scoret 103 mål i fjor, og vi angriper med mange folk. Potensiale for å score flere mål i Bodø/Glimt enn i Kristiansund er stort, forteller suksesstreneren.

På korttidskontrakt

Pellegrino signerte en kontrakt ut året med Bodø/Glimt på tirsdag. Torsdag fikk han debuten for klubben, da han kom inn i bortemøtet mot Žalgiris i Europa Conference League.

Etter søndagens glitrende hjemmedebut ønsket han ikke å se lenger enn denne sesongen.

– Akkurat nå tenker jeg ikke så mye på det. Vi ble enige om å ta en kontrakt ut året, sier Pellegrino.

– Det er en gutt som har tro på seg selv, forteller Knutsen, før han utdyper:

– Han hadde veldig lyst til å komme til Bodø/Glimt og vi hadde veldig lyst til å få ham hit. Vi er enige om at måten vi jobber og trener på og bygger kultur og tenker fotball på passer veldig bra med han. Det jeg elsker med denne jobben, er å få ut potensialet til spillerne. Selv om han er 31 år og en voksen mann, mener jeg det er ganske mange prosent å få ut av ham, sier Knutsen.