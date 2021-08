Tottenham-smell i Portugal

(Pacos Ferreira - Tottenham 1–0) Tottenham stilte nok en gang uten deres stjernespiss Harry Kane (28) i kamptroppen, og tapte mot portugisisk motstand.

TAP: Tottenham tapte mot Pacos Ferreira i Europa Conference League torsdag.

Nå nettopp

Det var et tydelig b-preget Tottenham-lag som besøkte Pacos Ferreira i Portugal til kvalifiseringskamp i Europa Conference League torsdag.

Det dro portugiserne nytte av.

På overtid av første omgang ble Lucas Silva spilt gjennom alene med keeper og satte ballen enkelt i mål.

Dermed kunne portugiserne gå til pause i ledelsen. Og det resultatet holdt seg overraskende hele kampen ut.

Tottenham er dermed nødt til å vinne returoppgjøret for å komme seg til gruppespillet i i Europa Conference League.

PÅ VEI BORT?: Harry Kane ryktes å være på vei bort fra Tottenham dette overgangsvinduet.

Tottenham spilte nok en kamp uten deres stjernespiss Harry Kane, som ryktes å være på vei bort fra de hvitkledde.

Kane har stått over flere treninger etter han kom tilbake fra ferie, og har enda ikke vært i en kamptropp for London-klubben denne sesongen.

Spissen har vært koblet til Manchester City i hele sommer, men foreløpig har ikke en overgang funnet sted.

Overgangseksperten Fabrizio Romano skriver i The Guardian at City står klare med 150 millioner euro (1,6 milliarder kroner) for å kjøpe den 28 år gamle storscoreren.

Returoppgjøret mot Pacos Ferreira går torsdag 26. august klokken 20:45.