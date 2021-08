Brann-sjefen: Spillere drakk alkohol og hadde gjester på Stadion til langt på natt

Vibeke Johannesen ser svært alvorlig på Brann-spillernes fest.

– Det er veldig alvorlig, sier Vibeke Johannesen.

11. aug. 2021 10:55 Sist oppdatert nå nettopp

Brann Stadion: Branns daglige leder Vibeke Johannesen bekrefter onsdag formiddag flere detaljer fra den ureglementerte festen en rekke Brann-spillere hadde mandag kveld og natt til tirsdag.

Tolv spillere var involvert.

Det ble drukket alkohol.

Spillerne tok seg inn på Stadion uten tillatelse.

Flere spillere var på Stadion til langt på natt.

BT får også opplyst fra flere kilder at det var minst tre kvinner, utenfor Branns kohort, til stede på Stadion.

– Her er det så mange dårlige valg som er tatt i løpet av én kveld, sier Johannesen.

– En større gruppe spillere har vært her, vært sosiale og drukket alkohol.

– Hvordan ser du på hendelsen?

– Det var ikke avklart med klubben. De har drukket alkohol, vært på Stadion og fortsatt festen. Det er veldig alvorlig og det har vi tatt med dem, sier Johannesen.

Tolv Brann-spillere var med på fest.

Var på Stadion til langt på natt

– Vil noen spillere få en reaksjon fra klubben?

– Det er en relativt stor gruppe. Vi noterer oss dem som har vært med på dette, de vil få en merknad. Så må vi diskutere hvordan vi skal løse det videre.

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen sier det blir vanskelig å utestenge 12 spillere fra den svært viktige kampen mot Sandefjord søndag. Brann vil da få problemer med å stille lag.

Spillerne vil ikke uttale seg før onsdagens trening er over.

– Er det riktig at spillerne var på Stadion til langt ut på natten?

– Ja, svarer Johannesen.

Hun medgir at festen kan ha vart så lenge som til femtiden om morgenen for enkelte spillere.

– Det er fullstendig uakseptabelt på så mange måter at man er på Stadion og har en fest uten at det er avklart med klubben.

– Er det riktig at det var eksterne personer med på Brann Stadion?

– Ja.

Johannesen understreker at det ikke skal være eksterne personer på Stadion.

– Dette er en alvorlig feil og brudd på smittevernreglene vi har satt opp, sier Jimmi Nagel Jacobsen.

Kvinner på festen

Sportssjef Jacobsen er tydelig på at tillitsbruddet «selvfølgelig vil få konsekvenser», men har ikke landet på hvilke.

Han er i utgangspunktet positiv til at spillerne samles, og de må gjerne ta seg et glass øl, sier han. Men en slik fest som det her er snakk om karakteriserer han som alvorlig.

– Det er fullstendig uakseptabelt enten om vi ligger på førsteplass er nummer ni eller ligger sist på tabellen. Men med tanke på den alvorlige situasjon klubben er i, så er det ekstremt skuffende, sier Jacobsen.

– Vitner det om manglende respekt for Brann, nedrykksfaren og klubbens ledelse?

– Jeg vet ikke om det er det, men det er en utrolig dårlig beslutning og fornemmelse av situasjonen vi er i, sier sportssjefen.

Onsdag morgen hadde Brann-ledelsen et møte med alle spillerne om situasjonen. Jacobsen bekrefter at han har forstått det slik at det var kvinner til stede på festen på Stadion.

– Ja, det har vi hørt. Men vi har ikke vært i kontakt med dem, sier Jacobsen.

Om spillerne har hatt flere slike fester, vet sportssjefen ikke, sier han.

– Dette er for meg uforenlig med den kulturen vi skal ha og som prestasjoner bygges på. Om det har skjedd tidligere, så skal det i alle fall stoppe nå, sier Jacobsen.

Branns ledelse vil ha mye å snakke om i dagene som kommer.

– Det gjør det enda verre

I smittesituasjonen Bergen står i, ser Brann-ledelsen festen som ekstra alvorlig.

– Det gjør det enda verre. I tiden vi er, er dette en ekstra dårlig vurdering. Derfor har vi testet spillerne for korona i dag tidlig, sier Johannesen.

All spillerne testet negativt, ifølge Brann. Det skal bli testet på nytt senere i uken.

Johannesen sier at spillerne som var med på festen har beklaget.

– Det er viktig å si at ikke alle spillerne var med. De som har tatt disse valgene påvirker resten av spillergruppen og klubben, det skuffer supporterne og samarbeidspartnere.