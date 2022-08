Vålerengas seiersrekke stoppet av merkelig overtidsscoring

(HamKam - Vålerenga 1–1) Foran et hav av tilreisende supportere så Vålerenga ut til å ta sin sjette strake seier. Helt til HamKams Benjamin Thoresen Faraas (16) fikk en ball i hodet langt inne på overtid.

Forsvarsrot og tilfeldigheter må ta skylden for at den lengste seiersrekken i Vålerenga siden 2010 ble stoppet. Det komiske målet på overtid kom til da Fredrik Oldrup Jensens klarering endte opp rett i hodet til nevnte Benjamin Thoresen Faraas.

På streken rakk ikke Vålerenga-back Leonard Zuta å reagere. Dermed ble det 16-åringens første mål i Eliteserien. Det utlignet Henrik Udahls 1–0-scoring fra førsteomgang.

– Dette var veldig gøy. Jeg skulle bare løpe alt jeg kunne. Ballen falt ned i feltet og da var det bare å få hodet på den. Dette er noe jeg alltid har drømt om, sier Thoresen Faraas til Discovery+.

– Dette er veldig skuffende med de «feite» sjansene vi har. Prestasjonsmessig er det ikke dårlig, men vi må være mer effektive, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Discovery+.

Det er et synspunkt VIF-kaptein Jonathan Tollås Nation deler.

– Det er jævlig bittert. Dette føles som et tap. Vi har pleid å få disse med oss nå i det siste, men i dag kommer den i mot. Sånn er det, sier Tollås Nation.

– Vi holdt kampen i live, og for syvende gang i år kom vi tilbake. Sett alt i alt over 90 minutter, er vel dette et rettferdig resultat, sier HamKam-trener Jacob Michelsen.

Danskenes mannskap har spilt uavgjort i 10 av 18 kamper. Michelsen mener likevel poengfangsten skal kunne være nok til å stå i divisjonen.

I førsteomgang stanget og stanget Vålerenga, og de måtte de vente til tilleggstiden for å få uttelling. Ledelsen var vel fortjent.

Med den nysignerte spissen Torgeir Børven på benken, benyttet Henrik Udahl muligheten til å sette ballen i nettet etter en strålende pasning fra Petter Strand.

Etter hvilen fortsatte Fagermos mannskap å være det førende laget, men klarte ikke å riste HamKam av seg.

Med 20 minutter igjen på klokken entret en hjemvendt sønn kunstgresset på Briskeby. Marcus Pedersen «debuterte» dermed for HamKam for tredje gang. Like etter kom også nevnte Børven banen. Ut gikk målscorer Udahl.

Pedersen var den av dem som presenterte seg først, da han etter et par minutter var nære å rage høyest på en dødball inne på fem meter.

– Pusten var ikke helt med meg, men jeg gjorde så godt jeg kunne. Det var veldig deilig å være tilbake. Det er ett år siden sist. Jeg har vært inne på tanken om at jeg ikke kom til å spille igjen. Dette var godt, sier Pedersen.

Med ti minutter igjen på klokken var det fortsatt bare det ene målet som skilte de to lagene.

Noen real sluttspurt fra HamKam så aldri ut til å komme, helt til de hadde både flaks og tilfeldigheter på sin side helt på tampen av overtiden. Dermed endte det 1–1 på Briskeby.