Drømmesesongen fortsetter for Sandviken: – Vi skal ta «the double»!

– Jeg er litt tom for ord, sier Sandviken-treneren etter semifinaleseieren.

Sandviken scoret to kjappe mål midtveis i 1. omgang. Det utløste disse jubelscenene.

3. okt. 2021 18:33 Sist oppdatert 26 minutter siden

– Vi er i cupfinalen! Det er så sykt deilig! Jeg har ikke ord, sier Sandviken-spiller Ingrid Marie Spord til Bergens Tidende etter 2–0-seieren over Lillestrøm i semifinalen i cupen.

Sandviken-trener Alexander Straus pleier å være snakkesalig i intervjusonen. Etter semifinaleseieren trengte han litt tid for å komme i gang.

– Jeg er litt tom for ord. Jeg er stolt. Veldig stolt, sier Straus.

Lillestrøm har blitt Sandvikens største nemesis de siste sesongene. I 2018 ble «kanarifugla» for sterke i cupfinalen. I fjor tapte Sandviken 1–2 mot LSK i semifinalen i cupen.

– Var dette en aldri så liten revansj?

– Ja, det vil jeg si. Det er deilig å komme tilbake her og sementere at vi har passert dem, svarer Sandviken-treneren.

Spord istemmer:

– Ja, det var det faktisk. Det var skikkelig deilig.

Fakta Lillestrøm – Sandviken 0–2 (0–2) NM, semifinale, LSK-hallen Mål: 0–1 Marthine Østenstad (18. min), 0–2 Elisabeth Terland (26. min) Gult kort: Isabell Bachor (Lillestrøm) Sandviken (3–4–3): Aurora Mikalsen – Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Marthine Østenstad – Cecilie Kvamme (Ingrid Ryland fra 70. min), Ingrid Marie Spord, Lisa Naalsund, Marit Bratberg Lund (Ingrid Stenevik fra 90. min) – Signe Gaupset (Maria Brochmann fra 69. min), Elisabeth Terland (Rakel Engesvik fra 90. min), Vilde Hasund (Kennya Cordner fra 90. min) Vis mer

Ingrid Marie Spord (t.v.) og Alexander Straus kunne fortelle at det var deilig å revansjere de tidligere tapene mot LSK.

– Vi skal jo ta «the double»

Ingrid Marie Spord har en fortid i Lillestrøm. I løpet av ett og et halvt år i klubben, vant hun både serien og cupen.

Nå har hun tidenes mulighet til å gjøre begge deler i Sandviken.

– Vil det være større å vinne cup- eller seriegull i Sandviken enn i Lillestrøm?

– Ja. Det er stort å ta gull i seg selv, men å gjøre det i egen by er noe helt spesielt. Det hadde vært veldig stort, svarer Spord.

Det har blitt spilt tellende fotball siden mai. Over fire måneder etter sesongstart, har Sandviken ennå ikke tapt.

– Jeg nekter å tape, sier Spord.

Straus sier at laget kommer til å tape «på ett eller annet tidspunkt».

– Vi skal klare å håndtere det når det kommer, men vi forbereder oss ikke på å tape. Det er en drømmesesong uansett hvordan det går, men vi skal ikke stoppe nå, varsler Straus.

Spord er litt mer eksplisitt i språket:

– Vi skal jo ta «the double»! Det er det store målet, og det skal vi gjøre, sier hun.

Marthine Østenstad (t.v.) sendte Sandviken i ledelsen mot Lillestrøm.

– Det blir fantastisk

Spord røper at det ikke blir noen feiring av seieren, men at hun gleder seg voldsomt til cupfinalen, som spilles om under en måned.

– Det blir fantastisk. Det er en kamp jeg setter veldig høyt, slår midtbanespilleren fast.

Straus avslører at han holder både serien og det å kvalifisere seg til Champions League høyere, men at de skal gjøre alt for å gå seirende ut av finalen på Ullevaal.

– Vi er griske og ønsker ikke å dele med noen, så vi kommer til å gå for det.

– Har du findressen klar til finalen?

– Ja, det har jeg, svarer Sandviken-treneren.

Sandviken har som regel hatt grunn til å juble i år. De har nemlig vunnet alle kampene utenom uavgjortresultatet mot Arna/Bjørnar i sommer.

To headinger avgjorde

– De styrte det meste her, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp i pausen om Sandvikens prestasjon i 1. omgang.

Og etter 18 minutter kom scoringen. Marit Bratberg Lund fant pannebrasken til Marthine Østenstad, som styrte ballen i mål.

– I 1. omgang var det stor forskjell, sa Sandviken-trener Alexander Straus etter de første 45 minuttene.

Åtte minutter senere doblet bortelaget ledelsen sin. Nok en gang var Bratberg Lund servitør, men denne gangen var det Elisabeth Terland som headet inn scoringen. 2–0 til Sandviken!

Det var en tidvis litt nervøs forestilling fra Sandviken i 2. omgang, men kvaliteten, som de har vist gjennom hele sesongen, var nok til å ta klubben til cupfinale!

På Ullevaal stadion møter de Vålerenga, som slo Rosenborg hele 4–0 i semifinalen. Kampen spilles 31. oktober.