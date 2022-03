Solbakkens poengsnitt: Litt bak Lagerbäck

ULLEVAAL (VG) Ståle Solbakkens første landslagsår endte resultatmessig litt dårligere enn forgjenger Lars Lagerbäcks to siste. Nå vil Martin Ødegaard & co. løfte Norge. Det starter mot Slovakia på Ullevaal fredag.

ENDELIG KLAR: Ståle Solbakken er svært glad for at Erling Braut Haaland fredag ser ut til å komme på banen for Norge for første gang siden 7. september i fjor.

Ifølge NTB er publikum avventende. Torsdag ettermiddag var det solgt kun 9000 billetter - en tredjedel av Ullevaals kapasitet.

– Vi må bli enda bedre på det vi har vært gode på – være solide og «tighte» bakover. Og så må vi score flere mål og «drepe» kamper i større grad, svarer Martin Ødegaard på VGs spørsmål.

– Vi skal fortsette å utvikle oss og så skal vi nå mesterskap, lover landslagskapteinen foran den første landskampen på 130 dager.

Norge ville torsdag ha møtt Portugal i VM-playoff om landslaget hadde utnyttet overtaket og vunnet mot Tyrkia borte (1–1) og Latvia hjemme (0–0) i fjor høst. Men uten en skadet Erling Braut Haaland satt scoringene langt inne. Heller ikke i den direkte avgjørende kampen mot Nederland i Rotterdam (tap 0–2) scoret Norge.

– Det har litt å si om vi kan ha alle våre presumptivt beste med hver gang, sier Solbakken og nevner Haaland i samme åndedrag.

Fredag kveld skal verdensstjernen etter planen «definitivt» være på banen fra start mot Slovakia på Ullevaal.

– Så ser vi hvordan laget ser ut og kroppen hans er. Men i utgangspunkt er han tilgjengelig for begge kampene, sier Solbakken som har en kamp fra start og to innhopp for Borussia Dortmund etter en lengre skadeperiode.

Ståle Solbakken gikk ut av sitt første år som landslagssjef med seks seire, tre uavgjort og tre tap.

Snittpoeng på de 12 kampene: 1,75.

Forgjengeren hadde omtrent den samme resultatmessige uttellingen i sine to siste år med Norge.

Lars Lagerbäck 2020: 1,80 poeng pr. kamp.

(VG har ikke tatt med at Norge ble dømt til tap mot Romania og nødlandslagets kamp).

Lars Lagerbäck 2019: 1,78 poeng pr. kamp.

Svenskens resultater i 2018 har hverken Solbakken eller mange andre norske landslagssjefer vært i nærheten av: Åtte seirer på 10 kamper.

– Vi deler det inn i to – før og etter sommerferien. Det vi gjorde etter sommeren var stabilt og bra, mener Solbakken

Stefan Strandberg sto frem som en defensiv hærfører i fjor høst. Nå er Salernitana-stopperen skadet.

– På det rent taktiske så er det at vi skal fortsette å være like gode defensivt som vi var i hele høst. Vi slapp nesten ikke til målsjanser. Hvis vi tar bort det siste kvarteret mot Nederland så hadde vi en og to sjanser mot oss i kampene. Da måtte vi gamble, sier landslagssjefen.

Fakta Norges kamper 25. mars: Slovakia (h). 29. mars: Armenia (h). 2. juni: Serbia (b). 5. juni: Sverige (b). 9. juni: Slovenia (h). 12. juni: Sverige (h). 24. september: Slovenia (b). 27. september: Serbia (h). Vis mer

Ståle Solbakken lover at det skal terpes og fokuseres på det defensive til det sitter.

– Dess fortere vi får bekreftelser på at det fungerer, dess mer kan vi utvikle det offensive spillet. Det er den prioriteringen vi har, sier han.

Solbakkens Norge har for det meste stilt i formasjonene 4–3–3 og 4–4–2.

– Vi skal fortsatt være gode i to formasjoner, kanskje tre. Alt etter spillernes form, hvilke spillere som er tilgjengelig og hva motstanderen byr på av spill og motspill, sier han.

– Det handler om å bygge videre på det og bli råere, mener Martin Ødegaard.

Han kommer rett fra seks seirer på syv kamper med Arsenal. Overgangen fra Premier League til privatkamper på Ullevaal kan bli stor.

– Men vi vet at alle kamper er viktig. Alle treninger er viktig. Vi har ikke så mye tid. Vi har ikke råd til å kaste bort noe. Vi begynner å forberede EM nå, mener Martin Ødegaard.

TUNG NEDTUR: Martin Ødegaard og Norge misset nok et sluttspill i fjor høst. Her går han av etter tapet i Nederland.

EM-sluttspillet i Tyskland kommer først om to år. Trekningen av gruppespillet kommer ikke før 9. oktober. Etter privatkampene mot Slovakia og Armenia (tirsdag) handler det om Nation League. Fra juni til september spiller Norge seks kamper mot Serbia, Sverige og Slovenia.

Solbakken opplyser at pandemien er mye av årsaken til at Norge åpner 2022 mot Slovakia og Armenia. Landslaget ville da kampene ble planlagt ligge i ro og ikke krysse landegrenser.

Fredagens motstander Slovakia ble tidlig blinket ut. De ble som Norge nummer tre i VM-kvaliken og ligger rett bak nordmennene som nummer 46 på FIFA-rankingen. Det er ifølge Solbakken mer tilfeldig at Armenia ble den andre motstanderen.

Nummer 92 på FIFA-rankingen kommer til Ullevaal tirsdag.