Emil Pálsson stabil etter hjertestansen: - Et positivt signal

SOGNDAL (VG) Tilstanden til Sogndal-spiller Emil Pálsson (28) er stabil etter hjertestansen mandag.

DRAMATISKE BILDER: Emil Pálsson fikk behandling på banen av helsepersonell, mens spillere sto rundt.

2. nov. 2021 13:04 Sist oppdatert nå nettopp

– Status på Emil er at han fra Haukeland er meldt å være stabil. Han vil bli utredet og videre behandlet gjennom dagen og ettermiddagen, sier arrangementssjef og pressekontakt i Sogndal, Geir Inge Heggestad, til VG.

Han varsler ytterligere oppdateringer utover ettermiddagen, og sier det har vært noen spennende timer for spillergruppen siden i går kveld.

– Det er klart det er et positivt signal, for all del. Det ble godt mottatt og gir litt mer ro. Og så tror jeg vi har håndtert det på en god måte inn mot spillergruppa og ansatte. Den siste oppdateringen er et positivt signal på alle måter, sier Heggestad.

Han forklarer at klubben ikke har hatt direkte kontakt med Pálsson, og at klubblegen holder dialogen med Haukeland sykehus i Bergen.

– Familien er på vei fra Island og lander i Bergen i ettermiddag. De er på plass om ikke så lenge.

Mandag kveld falt Emil Pálsson om på banen under kampen mellom Sogndal og Stjørdals-Blink med hjertestans.

Livreddende behandling ble iverksatt i løpet av kort tid, islendingen ble fløyet til Haukeland sykehus i Bergen og var ved bevissthet da han ble transportert bort.

Ståle Solbakken, som selv fikk hjertestans som spiller, hadde denne hilsenen til Pálsson:

Den dramatiske hendelsen preget fotballtoppene i NFF også da de møtte pressen tirsdag. Fotballpresident Terje Svendsen sier han håper det går bra med spilleren.

– Det er sånne hendelser som setter en støkk i oss alle sammen, men som også viser at det er menneskene i fotballen som er viktig, sier Svendsen.

Obos-liga-kampen ble avbrutt og en ny dato er foreløpig ikke berammet, men Heggestad håper å få en avklaring på nytt kamptidspunkt i dag.

Arrangementsansvarlig og kontaktperson Geir Inge Heggestad sa til VG tirsdag formiddag at spillere og støtteapparat skulle samles i kjølvannet av episoden.