Emil Pálsson stabil etter hjertestansen: – Stor lettelse

SOGNDAL (VG) Tilstanden til Sogndal-spiller Emil Pálsson (28) er stabil og våken etter hjertestansen mandag.

DRAMATISKE BILDER: Emil Pálsson fikk behandling på banen av helsepersonell, mens spillere sto rundt.

2. nov. 2021 13:04 Sist oppdatert nå nettopp

– Siste status er at han er våken og har det etter omstendighetene det bra. Han vil de neste dagene bli behandlet ved Haukeland Sykehus, sier, Geir Inge Heggestad, arrangementssjef og pressekontakt i Sogndal, tirsdag ettermiddag.

Mandag kveld falt Emil Pálsson om på banen under kampen mellom Sogndal og Stjørdals-Blink med hjertestans. Han ble vellykket gjenopplivet på banen.

Livreddende behandling ble iverksatt i løpet av kort tid, islendingen ble fløyet til Haukeland sykehus i Bergen og var ved bevissthet da han ble transportert bort.

– Han har ikke sagt noe selv. Vi har bare hørt fra legen at han etter omstendighetene han har det bra. Han blir på Haukeland Sykehus noen dager, hvor mange må vi se an nærmere helgen, sier Heggestad.

For lagkameratene til Pálsson var episoden naturligvis dramatisk.

– Det har selvsagt vært et veldig tungt døgn for oss alle. Det er tungt å se en god kamerat ligge sånn som han gjorde. Det preger alle, sier Sogndal-spiller Axel Kruger.

Han takker helsepersonellet for innsatsen de gjorde.

– Det var stor lettelse. Vi fikk litt beskjeder fortløpende i går. Men beskjeden om at han var stabil i dag, var en enorm lettelse. Å vite at han har det bra, er veldig godt for oss, sier Kruger.

Heggestad forklarer at klubben ikke har hatt direkte kontakt med Pálsson, og at klubblegen holder dialogen med Haukeland sykehus i Bergen.

– Familien er på vei fra Island og lander i Bergen i ettermiddag. De er på plass om ikke så lenge.

Det er ikke avgjort når kampen mellom Sogndal og Stjørdals-Blink skal gjenopptas. Sogndal ledet 1–0 da kampen ble stoppet etter 12 minutter.

Ståle Solbakken, som selv fikk hjertestans som spiller, hadde denne hilsenen til Pálsson:

Den dramatiske hendelsen preget fotballtoppene i NFF også da de møtte pressen tirsdag. Fotballpresident Terje Svendsen sier han håper det går bra med spilleren.

– Det er sånne hendelser som setter en støkk i oss alle sammen, men som også viser at det er menneskene i fotballen som er viktig, sier Svendsen.

– Vi takker for enorm støtte fra Fotball-Norge. Det setter vi stor pris på, sier Heggestad.

Pálsson er på utlån fra Sarpsborg 08, hvor han har kontrakt til 2023. Han har tidligere spilt flere år i Sandefjord.