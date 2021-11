Antonio Conte tar over Tottenham

Italieneren Antonio Conte (52) erstatter Nuno Espírito Santo (47) som Tottenham-manager.

COMEBACK: Antonio Conte drar tilbake til London. Denne gang som Tottenham-manager, tidligere har han trent Chelsea. Her fra i fjor som Inter-manager.

2. nov. 2021 00:25 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg er ekstremt glad for å komme tilbake på trenerbanken igjen og det for et Premier League-lag med ambisjoner om å bli en protagonist igjen, sier Conte i pressemeldingen som bekrefter hans nye jobb.

Conte har tidligere vært Tottenham-antagonist som trener for Chelsea, og har også ledet Inter og Juventus til seriegull i Serie A. Også med det italienske landslaget oppnådde han en viss suksess, uten å vinne titler.

– Jeg kan knapt vente på å starte arbeidet med laget og tilføre den lidenskap, mentalitet og besluttsomhet som kjennetegner meg som person, spiller og trener, sier Conte.

Fakta Dette er fotballtreneren Antonio Conte: * Alder: 52 år (født 31. juli 1969) * Nasjonalitet: Italiensk * Klubb: Tottenham * Tidligere lag som hovedtrener: Inter, Chelsea, Italia, Juventus, Siena, Atalanta, Bari, Arezzo. * Klubber som spiller: Juventus, Lecce. * A-landskamper/mål: 20/2 * Utvalgte trenermeritter: Tre ligagull med Juventus, serie- og FA-cupmester med Chelsea, ligagull med Inter. * Aktuell: Ble tirsdag ansatt som manager i Premier League-klubben Tottenham. Fakta: NTB Vis mer

I Tottenham vil Conte bli gjenforent med sportsdirektør Fabio Paratici. De jobbet sammen i Juventus med stor suksess.

Nuno Espírito Santo fikk mandag sparken etter kun fire måneder i jobben. Klubben står med fem seirer og fem tap i Premier League etter ti kamper. Nådestøtet for Santo ble 0–3-tapet for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær i helgen.

I 2018 ringte kona på feil tidspunkt for Conte:

I forkant av kampen var Solskjær under hardt press, og flere medier koblet Conte til managerjobben på Old Trafford.

Conte har imponert som manager med en rekke titler som manager for Juventus, Chelsea og Inter. Han har også trent Italias landslag. Som spiller var han i Juventus i 13 sesonger, flere av disse som kaptein. Conte har stort sett brukt et system med trebackslinje.

Tottenham møter Vitesse torsdag i Europa Conference League, mens Everton venter borte i Premier League søndag.

VG+: Slik gjorde Conte Chelsea til en seiersmaskin