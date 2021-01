Forhandler med RBK: Åsen kan bli TIL-klar i helga

Gjermund Åsens overgang til TIL nærmer seg. Samtidig er opprykkskollega Lillestrøm på banen.

VENDER TILBAKE? Gjermund Åsen er her i kamp for Rosenborg mot Ranheim. Foto: Ole Martin Wold

15. jan. 2021 13:34 Sist oppdatert nå nettopp

Fra tidligere er det kjent at RBK ønsker å kvitte seg med den 29 år gamle midtbanespilleren. Det har gjort at TIL i flere måneder har hatt Åsen langt oppe, om ikke øverst, på lista over spillere de vil ha til Alfheim foran eliteseriecomebacket.

Torsdag omtalte iTromsø at Åsen, som ble solgt til RBK fra TIL i januar 2019, kan bli TIL-spiller på en låneavtale ut 2021. Og etter det iTromsø får opplyst har TIL snakket jevnlig med RBKs sportssjef Mikael Dorsin om både Gjermund Åsen og spissen Erik Botheim.