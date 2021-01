TIL-toppen satt i flere timer langt møte med Gamst: Spesielt to ting imponerte Helstrup

Gaute Helstrup mener TIL kan få bruk for Morten Gamst Pedersen i tiden fremover. Spørsmålet er om det blir som spiller.

MØTTES: Morten Gamst Pedersen og Gaute Helstrup. Foto: NTB

Nå nettopp

– Det er disse tingene vi prater om. Det er ingen av oss som har et klart ja- eller nei-svar på det. Hvordan TIL og Gamst matcher på kort sikt, i år og over flere år, er noe som vi finner ut av i lag her, sier TIL-treneren til iTromsø.

TIL-treneren hadde et møte som varte i over to timer med Gamst på Alfheim onsdag.