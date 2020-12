Liverpool kastet bort poeng mot Newcastle: – Spillerne er frustrerte

(Newcastle – Liverpool 0–0) Liverpool hadde enorme sjanser til å avgjøre kampen, men Newcastle slapp unna med et nødskrik. Det åpner opp tittelkampen ytterligere.

30. des. 2020 22:52 Sist oppdatert nå nettopp

Newcastle har slitt bakover denne sesongen, og har ikke holdt nullen på hjemmebane på elleve kamper. Det er et dårlig utgangspunkt i møte med ligalederens angrepsstjerner.

Steve Bruces menn lå imidlertid godt organisert fra fremste til bakerste mann, og skapte problemer for Liverpools planer. Tross store sjanser, klarte aldri Jürgen Klopps menn å finne veien til nettmaskene.

– Spillerne er frustrerte og med god grunn, men ikke på grunn av prestasjonen. Det er noe å bygge videre på til de neste dagene, ukene og månedene, sier Klopp til BBC.

Akkurat som mot West Bromwich forrige serierunde, endte det med ett poeng mot et antatt svakere lag.

– Det viser bare hvor vanskelig sesongen er for alle, sier Klopp konfrontert med de to kampene.

Med kun ett poeng mot Newcastle, ligger Liverpool bare tre poeng foran Manchester United med én kamp mer spilt. Det betyr at Ole Gunnar Solskjærs mannskap kan komme opp på like mange poeng som ligalederen med seier i neste kamp.

Mohamed Salah kom nærmest før pause, men alene med Karl Darlow var det keeperen som gikk seirende ut. Heller ikke Roberto Firminos kontante heading klarte å overliste Darlow, som holdt hjemmelaget inne i kampen.

– Det er en «null» jeg har lengtet etter å holde, sier Darlow i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

– Keeperen vår leverte noen gode rendinger, men laget viste god moral og vi skapte også noen sjanser selv. Når du spiller mot ett av de beste lagene i verden, så trenger du litt flaks, sier Newcastle-manager Steve Bruce til BBC, og legger til at han er veldig fornøyd med prestasjonen.

STANGET: Mohamed Salah kunne og burde avgjort kampen, men endte uten scoring mot Newcastle. Foto: Owen Humphreys / Pool Press Association

De hvit- og sortstripede hang riktignok godt med i store deler av første omgang, men når ikke Callum Wilson klarte å overliste Alisson i én-mot-én-duell, ble det heller ingen scoringer til Newcastle.

Salah og Firmino hadde nye enorme sjanser etter pause, men det ville seg ikke for Liverpools målmaskiner. Liverpool dominerte totalt de siste 45 minuttene, men redninger på strek og store, bortkastede muligheter sørget for ett poeng til hvert av lagene. Den regjerende seriemesteren har bare vunnet to av sine bortekamper denne sesongen.

Et lyspunkt for Liverpool-fansen var å se Thiago Alcântara tilbake på banen. Spanjolen har vært ute med skade siden midten av oktober, men returnerte til årets siste kamp. Midtbanespilleren kom inn drøye kvarteret før slutt.

Tidligere onsdag ble kampen mellom Tottenham og Fulham utsatt som følge av et coronautbrudd hos sistnevnte. Det har blitt spekulert i at Premier League kan stoppes midlertidig som følge av smitte hos flere lag, men i en pressemelding avviser ligaen at temaet har vært diskutert. De har tiltro til egne smittevernprotokoller og understreker at de har myndighetenes støtte til å fortsette fotballspillingen.