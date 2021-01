Koteng avviser kunstgress på Lerkendal: - Uheldig utvikling

Rosenborgs styreleder slår kontant fast at det ikke blir kunstgress på Lerkendal.

Klar tale fra Rosenborgs styreleder i kunstgress-debatten. Rune Petter Ness

– Holdningen vår er at vi skal spille på gress. Vi har ingen planer om kunstgress. Vi tror at det er smart hvis du har en internasjonal ambisjon, at du spiller på gress.

Det forteller Ivar Koteng til Adresseavisen. Det etter at Bergensavisen onsdag kveld skrev at Brann ønsker å legge kunstgress foran seriestarten.