Pa Konate vil fortsette, men vet ikke om han får lov: – Jeg representerer drakten på en god måte

Onsdag reiser Pa Konate hjem til Sverige. Om han returnerer til Trondheim er usikkert.

I AKSJON: Pa Konate har vært fast på laget siden september. Her i aksjon mot Molde. Ole Martin Wold

Nå nettopp

Om det var det siste man så av Pa Konate i Rosenborg-drakten tirsdag kveld mot Sandefjord vet man ikke. Ikke hovedpersonen selv heller.

Venstrebacken ble hentet i september for en slikk og ingenting for å erstatte Birger Meling. Siden har han spilt elleve kamper og vært fast inventar i startelleveren for trønderne. Ett mål står han også med, det kom mot Sarpsborg på bortebane.