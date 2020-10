I fjor ba hun Viking om ikke å være bakstreverske. Nå hyller ordføreren klubbens vedtak

– Flott at Viking legger til rette for at spillerne kan oppfylle drømmene sine, sier Kari Nessa Nordtun (Ap)

10 minutter siden

STAVANGER: - Dette er svært gode nyheter. Idrettsbyen Stavanger skal være for begge kjønn - og fotball er den største idretten. At Viking nå forsterker satsingen på kvinnefotball, er utrolig viktig, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Viking FK har inngått en samarbeidsavtale med Viking Fotball AS. Vedtaket, som ble godkjent av begge styrene denne uken, medfører at satsingen på kvinnelaget i 2. divisjon styrkes betraktelig.