Fløya gikk på stortap på hjemmebane

Tounekti: – Regner med jeg lånes ut fra Glimt

LÅNES UT? Sebastian Tounekti har fått lite spilletid i Glimt den siste tiden. Foto: NTB scanpix

Sebastian Tounekti har fått lite spilletid i Bodø/Glimt i høst. Han kom inn i det 90. minutt mot Sarpsborg 30. august. Før det må vi tilbake til 15. juli da angriperen fikk starte sin hittil eneste kamp i Eliteserien, mot Kristiansund.

Nå bekrefter Tounekti at han har bedt om et utlån for å få mer spilletid.

– Ja, jeg har fortalt at jeg enten ønsker å spille mer eller så blir det et utlån. Slik det er i dag, regner jeg med at det blir et lite utlån fra Glimt, sier Tounekti til iTromsø.

Det er en egen ordning for spillere mellom 18 og 22 år, og disse utlånsavtalene må ikke registreres innenfor det ordinære overgangsvinduet som stenger i dag.

– For å være helt ærlig vet jeg ikke så mye nå. Jeg skal få snakket med Håvard (Zachariassen) i morgen når det har roet seg litt ned. Det nok er mye stress nå, ettersom overgangsmarkedet stenger i dag, sier Tounekti.

Glimt er i ferd med å signere Hugo Vetlesen fra Stabæk.

iTromsø har i dag vært i kontakt med både TIL og TUIL. De anser seg ferdige med innkommende spillere på overgangsmarkedet. TIL ønsket som kjent Tounekti før han valgte Glimt foran årets sesong.

– Vi er veldig fornøyde med den stallen vi har nå, sier TILs spillerlogistikkansvarlig Lars Petter Andressen.