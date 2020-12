Playoff-finalen spilles på Intility i Oslo

Starts skjebne i 2020 avgjøres på Vålerengas hjemmebane.

Foto: Gorm Kallestad, NTB

Nå nettopp

Tirsdag spiller Start siste serierunde borte mot Vålerenga på Intility i Oslo.

Samme sted blir arena for playoff-finalen mellom Eliteserielaget som kommer tredje sist, og et 1.divisjonslag seks dager senere.

Det bekrefter konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn overfor Fædrelandsvennen.

– Intility 28.desember klokken 17.00, skriver Fisketjønn i en SMS.

Det betyr at Vålerengas nye stadion blir stedet der Starts skjebne skal besegles i 2020.

Ett oppgjør på nøytral bane

I år skal playoff-kampen spilles over 90 minutter på nøytral grunn, og ikke over to oppgjør som tidligere. I fjor vant Start playoff etter etter å ha slått Lillestrøm 2–1 hjemme og tapt 3–4 borte.

Koronasituasjonen og ønsket om å få sesongen ferdigspilt før nyttår er grunnen til at det kun blir ett oppgjør i år.

Sogndal, Ranheim, Åsane og Raufoss er potensielle motstandere for laget som kommer på kvalifiseringsplassen i Eliteserien.

Sogndal, som kom på tredjeplass, blir favoritt til Oslo-tur 28.desember fordi de kun trenger å vinne en enkeltkamp på hjemmebane for å spille play off.

Fakta Slik spilles kvalifiseringen i 1.divisjon. 16.desember: Kamp 1: Åsane - Raufoss 19.desember: Kamp 2: Ranheim - Vinner kamp 1 22.desember: Kamp 3: Sogndal - Vinner kamp 2. Vis mer

I Eliteserien kjemper tre lag om unngå nedrykk sammen med Aalesund. Strømsgodset (28 poeng), Start (27 poeng) og Mjøndalen (24 poeng).

Strømsgodset har to kamper igjen, og spiller borte mot Odd 19.desember, i tillegg til hjemmekampen mot Stabæk 22.des. Strømsgodset kan ikke rykke direkte ned, men kan havne på kvalifiseringsplassen.

Mjøndalen møter Aalesund

Start møter Vålerenga borte og har i tillegg til tre poeng på Mjøndalen, også tre mål bedre målforskjell. Samtidig har de flere scorede mål enn bruntrøyene.

Eksempelvis betyr det at Start holder plassen med ettmålstap i Oslo, og tomålsseier til Mjøndalen. Blir det tomålstap i Oslo og tomålsseier til Mjøndalen går Start ned.

Mjøndalen møter allerede fortapte Aalesund i sin siste kamp på hjemmebane neste tirsdag.

Bortsett fra Bodø/Glimt-Viking (spilles lørdag) går alle kampene i siste serierunde på samme tidspunkt. Tirsdag 22.desember klokken 18.