Zidane under press - mener den neste uken kan avgjøre fremtiden

Real Madrid er på etterskudd i hjemlig liga, og i trøbbel i Champions League. Nå er trener Zinedine Zidane (48) for første gang under press.

SMELL: Zinedine Zidane og Real Madrid gikk på en smell mot Sjakhtar Donetsk i Champions League. Foto: INA FASSBENDER / AFP

11 minutter siden

Etter et nytt nederlag mot Sjakhtar Donetsk i Champions League er Real Madrid på tredjeplass i CL-gruppa, og må spille ren «finale» om avansement mot Borussia Mönchengladbach neste uke. Den kampen, i tillegg til ligakampene mot Sevilla fire dager før og Atletico Madrid tre dager etter, kan ende opp med å avgjøre franskmannens fremtid i klubben.

– Det blir tre kamper som kan definere sesongen og fremtiden til Zidane, sier Viasats fotballekspert Petter Veland.

Franskmannen har ledet Real Madrid i to perioder. Da han tok over i 2016 gjorde han alt rett, og ledet hovedstadsgigantene fra en topp til en annen. Det ble tre strake triumfer i Champions League, i tillegg til at de ble ligamester i 2016/2017-sesongen.

Nå er historien en helt annen. I tillegg til Champions League-trøbbelet har Real Madrid allerede seks poeng opp til Atletico Madrid i ligaen, med en kamp mer spilt.

– Gladbach-kampen er viktigst, men i løpet av de neste tre kampene kan de ryke ut i gruppespillet i Champions League for første gang i historien, og miste muligheten til å forsvare ligatroféet med 99% sikkerhet. Skulle det gå riktig skeis de kampene, med Mauricio Pochettino ledig, kan de to faktorene gjøre at Real Madrid tenker at de må gjøre et eller annet, sier Veland.

– Jeg trekker meg ikke

Både Marca og AS, to store spanske medier, omtaler Zidanes fremtid i dag. Marca hevder at om den vonde trenden fortsetter, så har Real Madrid sett seg ut to potensielle erstattere. Den ene er nevnte Pochettino, og den andre er klubblegenden Raúl. Likevel skriver de at Real Madrid foreløpig ikke ønsker å gå til det ekstreme skrittet å sparke Zidane.

Også AS deler den oppfatningen. De skriver at Zidanes stilling ikke er under vurdering, og at klubben ikke tviler på sin franske trener.

Zidane selv nekter å trekke seg.

– Nei, absolutt ikke. Jeg kommer ikke til å trekke meg, sa Zidane på pressekonferansen etter tapet mot Sjakhtar tirsdag.

Veland mener det hadde vært urettferdig om Zidane måtte gå fra jobben, og peker på flere faktorer utenfor hans kontroll.

– Jeg synes det ville vært blodig urettferdig. Han bør få sitte ut sesongen. Ikke bare for alt han har gjort tidligere, men også for valget klubben tok i vår om å ikke bruke penger i sommer. De har ikke klart å forsteke, eller få inn nye krefter. De ser allerede slitne ut mentalt. Det er ikke Zidanes feil, sier Veland.