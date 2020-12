Østigård mener den nye landslagssjefen er en tøffing: – Riktig mann for jobben

Leo Østigård (21) takker Lars Lagerbäck, men ønsker Ståle Solbakken velkommen som norsk landslagstrener.

Leo Østigård håper han får fortsette på landslaget også etter trenerbyttet. Stian Lysberg Solum / Geir Olsen

16 minutter siden

Torsdag kom den overraskende nyheten om at Ståle Solbakken tar over som landslagssjef for fotballherrene etter Lars Lagerbäck. Solbakken fikk sparken i FC København tidligere i høst, men mandag tar han altså fatt på jobben som landslagstrener for Norge.

Svenske Lars Lagerbäck har vært norsk landslagssjef siden 2017, men har hatt et turbulent år i 2020 med svake resultater og utenomsportslig støy. Nå har 72-åringen altså fått sparken.