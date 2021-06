Strømsgodset glitret i storseier over Sandefjord

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Sandefjord 4–0) Strømsgodset leverte festfotball da tribunen igjen kokte med supportere, og sendte Sandefjord hjem som slakt.

24. juni 2021 19:49 Sist oppdatert nå nettopp

Med 2000 tilskuere på tribunen for første gang siden 2019, ga Strømsgodset de fremmøtte virkelig valuta for pengene.

Blant de som satt på tribunen var Real Madrid-spiller Martin Ødegaard. Han fikk se at faren, Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard, sitt mannskap tapte så det sang. Det så ikke ut til å plage den tidligere Strømsgodset-spilleren.

Allerede til pause ledet Strømsgodset 3–0, etter scoringer av Duplexe Tchamba, Johan Hove og Fred Friday.

Det startet med en kontant heading fra Tchamba på et hjørnespark, før Sandefjord rotet det skikkelig til for seg selv. I et forsøk på å spille seg ut bakfra vant Herman Stengel ballen. Han fikk den videre til Hove, som iskaldt bredsidet ballen i mål. Friday banket så inn omgangens tredje mål.

Like etter hvilen satte Friday inn sitt andre mål, og Strømsgodsets fjerde. Han tok et par touch, før han limte ballen nede i hjørnet fra 17–18 meter.

GLISTE: Martin Ødegaard fulgte kampen fra tribunen. Foto: Terje Pedersen

Strømsgodset fortsatte å angripe, og på tampen fikk de straffe, men Moses Mawa misbrukte muligheten.

Dermed endte det 4–0 på Marienlyst stadion. Med det fortsette Drammensklubben sin gode hjemmeform, med sin tredje seier av fire mulige på eget gress denne sesongen.

Totalt står Strømsgodset med elleve poeng på åtte kamper, mens Sandefjord blir stående på seks poeng. Laget fra hvalfangerbyen har én kamp mindre spilt enn Godset.