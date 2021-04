Trym sluttet i MFK og fikk lederjobb i denne klubben

Trym Malones Brakstad (26) starter i ny jobb i Bud.

Trym Malones Brakstad er ny daglig leder i Bud IL. Foto: Bud IL

28 minutter siden

Moldenseren er ansatt som ny daglig leder i Bud Idrettslag i en fulltidsstilling. Det bekreftet klubben selv i et Facebook-innlegg før påske. Dermed tar 26-åringen over for Malin Kleppen, som har begynt i ny jobb.

Trym Malones Brakstad har en bachelorgrad i sports management fra Høgskolen i Molde. Han har tidligere jobbet i Sportsklubben Rival, men kommer nå fra arbeid i Molde Fotballklubb.