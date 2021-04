Han var utskjelt og latterliggjort i United. Nå er Lingard (28) superhelt i West Ham.

I Manchester United fungerte ingenting. I West Ham fungerer alt. På to måneder er Jesse Lingard (28) forvandlet fra utskjelt til superhelt.

Tidligere Manchester United-spiller Jesse Lingard flyr høyt igjen etter at han ble lånt ut til West Ham. Foto: John Walton, AP

11. apr. 2021 17:01 Sist oppdatert 16 minutter siden

West Ham-Leicester 3–2

Rekk opp hånden om du før sesongen trodde at West Ham syv serierunder før slutt skulle ligge på fjerdeplass i Premier League – med gigantene Chelsea, Liverpool og Tottenham på plassene bak?

Ikke det, nei.

Rekk opp hånden om du før sesongen trodde at latterliggjorte Jesse Lingard var mannen vi et halvt år senere skulle lovprise som «Lingardinho»?

Det var neppe mange av dere, heller.

Men en drøy måned før Premier League-sesongen er slutt, er dette et faktum.

Fakta Jesse Lingard Født: 15. desember 1992 Klubb: West Ham Moderklubb: Manchester United Tidligere klubber: Manchester United, Leicester, Birmingham, Brighton, Derby A-landskamper England: 27 (4 mål) Vis mer

To mål mot Leicester

Etter den kruttsterke hjemmeseieren over Leicester, er West Ham nummer fire på tabellen. Laget fra London øst trenger ikke lenger å drømme om Champions League-spill en gang langt inn i fremtiden.

Det kan skje allerede til høsten.

Mye takket være Manchester United-vrakede Jesse Lingard, som spilte sin første kamp på utlån i West Ham 3. februar.

To måneder senere har 28-åringen notert seg for åtte mål og tre målgivende i sin nye klubb.

To av dem kom før pause mot Leicester.

Det første en perleavslutning fra 16 meter. Den andre en «tap-in».

– Det handler om stabilitet. Jeg har ikke spilt mye de siste to årene, så å få spilletid uke etter uke betyr mye. Det har vært bra for min utvikling. Men jeg har fått god hjelp av et fantastisk lag, mener Lingard.

Jesse Lingard og manager Ole Gunnar Solskjær i april 2019. Foto: Andrew Yates, Reuters

Latterliggjort i sosiale medier

Historien om Jesse Lingard er en av denne sesongens mest hjertevarme. Det føles som en evighet siden vi så Lingard score for England i VM for tre år siden.

For den engelske landslagsspilleren fikk mindre og mindre spilletid i Manchester United. Han mistet landslagsplassen og ble til tider latterliggjort av Uniteds egne supportere. I sosiale medier ble Jesse Lingard symbolet på alt som var galt.

Lingard fikk kritikk fra alle kanter, og mange ville nok bukket under for mindre.

Etter at Bruno Fernandes ble hentet inn i 10'errollen, var det ikke mye spilletid Ole Gunnar Solskjær ga til Lingard. Denne Premier League-sesongen fikk han ikke ett minutt i United.

I januar skjønte Lingard at han måtte bort for å få spille fotball. Da West Ham-sjef David Moyes tok kontakt, takket han ja.

Lingard ble umiddelbart sentral i «The Backstreet Moyes», som østkantklubben er blitt kalt etter den enorme fremgangen denne sesongen.

«Får ikke lovprist Lingard nok»

West Ham har ikke vært bedre enn nummer syv på Premier League-tabellen etter tusenårsskiftet.

Men under Moyes og Lingard flyr de høyere enn noensinne i kamp med klubber som har langt tyngre budsjetter.

– Det krever mot å dra fra et sted, reise seg og viste hvilke kvaliteter du er i besittelse av. Jeg kan ikke få lovprist Jesse Lingard nok for hva han har utrettet, er attesten fra David Moyes.

Etter nesten to års fravær ble Lingard hentet inn i varmen igjen av landslagssjef Gareth Southgate til VM-kvalifiseringskampene i slutten av mars. Lingard fikk spilletid i alle tre.

– Jesse tok en sjanse ved å forlate Manchester United, men enda viktigere er signalet han har sendt ut: «Jeg skal vise at jeg kan prestere andre steder», sa Southgate.

Fotball er nødvendigvis ikke så svart-hvitt som mange vil ha det til. Det er ikke alltid så lett å forklare hvorfor en spiller fungere bedre i én klubb enn en annen.

Men at Lingard hadde godt av et klubbytte er det ingen tvil om, det har han vist de to siste månedene.

Hva gjør United nå?

Landslagssjef Southgate fulgte selv West Ham og Lingard fra tribuneplass på London Stadium, friidrettsarenaen der Karsten Warholm vant sitt sensasjonelle VM-gull i 2017.

Southgate så Lingard og West Ham herje med Leicester.

Da Jarrod Bowen økte til 3–0 rett etter sidebytte, var kampen i realiteten over. Leicester reduserte to ganger ved Kelechi Iheanacho, men London-laget holdt unna i noen svette sluttsekunder.

Om du fortsatt tviler på at West Ham har mulighet til Champions League-plass? Ikke gjør det.

Om du fortsatt tviler på at Jesse Lingard er en god fotballspiller?

Ikke gjør det.

Så er spørsmålet hva Solskjær og Manchester United gjør med Lingard når utlånsavtalen er over i sommer.

Lingard har i hvert fall gitt nordmannen noe å tenke på.