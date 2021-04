Lekkert Hauge-mål reddet Milan i tidenes «norskeste» Serie A-kamp

For første gang noensinne var tre nordmenn på banen samtidig i en Serie A-kamp. Og Jens Petter Hauge (21) tok ikke til takke med å delta.

3. apr. 2021 14:27 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Milan var i kjempetrøbbel og lå under 0–1 etter scoring av Sampdoria-spissen Fabio Quagliarella da Jens Petter Hauge erstattet Samu Castillejo et drøyt kvarter før full tid.

Og i kampens 87. minutt rullet Milan opp et angrep hvor Zlatan Ibrahimovic spilte videre til Franck Kessie.

Jens Petter Hauge bevarte stoisk ro da han vendte opp og plasserte ballen vakkert bort i det lengste hjørnet.

Scoringen var Hauges andre i Serie A-sammenheng og hans første mål siden Europa League-oppgjøret mot Sparta Praha 10. desember.

HELT: Jens Petter Hauge satte inn utligningen som berget ett poeng. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Dermed berget han ett poeng for Milan i kampen mot Sampdoria, hvor Morten Thorsby startet og etter hvert ble akkompagnert av Kristoffer Askildsen.

Thorsby hadde en stor mulighet tidligere i kampen, men headingen hans ble reddet mesterlig av Gianluigi Donnarumma.

Milan sakker akterut i gullkampen og er fem poeng bak byrival Inter – attpåtil med to kamper mer spilt.

Jens Petter Hauge har ikke startet for MIlan siden 18. januar. Under landslagssamlingen røpet Ståle Solbakken at han ikke var helt fornøyd med nordmannen.

– Han har hatt en veldig opp-og-ned-samling, synes jeg. Det har jeg snakket litt med ham om også, sa den sedvanlig ærlige landslagssjefen til VG.

– På hvilken måte da?

– Det er den følelsen jeg har når jeg ser ham trene. Den følelsen jeg har da jeg så ham spille den omgangen mot Gibraltar også, sa Solbakken.