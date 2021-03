Dortmund-legende: Verre å miste Hummels enn å miste Haaland

Borussia Dortmund-legenden Matthias Sammer (53) vekker oppsikt i Tyskland etter å uttalt at Mats Hummels (32) er viktigere enn Erling Braut Haaland (20).

GODE LAGKOMPISER: Mats Hummels (t.v.) feirer sammen med Erling Braut Haaland etter å ha scoret for Dortmund. Thomas Delaney er sistemann på bildet. Foto: LEON KUEGELER / AFP

Det er i et intervju med Sport Bild at Sammer, som nå jobber som rådgiver for klubben, spurt om å sammenligne de to Dortmund-stjernene med tanke på at én av dem kan bli borte.

– Det ville skade klubben mer å miste Mats Hummels. Han har ikke bare stabilisert laget. Mats forsvarte også Edin Terzic i en vanskelig situasjon – på en måte som imponerte meg voldsomt. Det er et karaktertrekk som vi raskt vil trenge i fremtiden.

Sammer advarer samtidig Erling Braut Haaland mot å forlate Borussia Dortmund for tidlig:

– Han er ennå ikke fullt utviklet. Når Erling tar neste skritt, må han være klar.

Den tidligere Dortmund-spilleren og -treneren omtaler Ousmane Dembélé som et negativt eksempel, som «kanskje dro et øyeblikk for tidlig til Barcelona».

Dembélé forlot Dortmund til fordel for Barcelona sommeren 2017.

– Jeg vil også råde Erling til å se verdien av Borussia Dortmund – uavhengig av kontraktskonstellasjonen: Klubben har gitt ham mye. For Erling er det bare en håndfull klubber som kommer på tale som neste trinn, fortsetter Matthias Sammer.

