«Jeg skjønte straks hva som hadde skjedd. Det er ganske brutalt»

– Jeg har hatt mine runder med skader, men skal komme tilbake også denne gangen, sier Yann-Erik de Lanlay (28).

Nå nettopp

Yann-Erik de Lanlay forlater internkampen med strekk i låret. Til venstre fysisk ansvarlig Halvard Øen Grova. Foto: Fredrik Refvem

SR-BANK ARENA: Lørdagens internkamp var 10–11 minutter gammel da Yann-Erik de Lanlay strakk ut høyrefoten for å nå en litt lang for pasning. Mens foten var i luften, kjente han at det nappet til på baksiden av låret.

Like etterpå satte han seg ned på en stol bak målet og kikket rett ned i asfalten.

– Jeg forsto straks hva som hadde skjedd. Det var ganske brutalt og kjedelig, jeg følerjeg har fått mitt nå, sier kantspilleren til Aftenbladet.

Les også Tre spillere måtte forlate banen med skader i løpet av 20 minutter i Vikings internkamp

– Har fått mitt nå

Han ønsket ikke å snakke med pressen etter lørdagens internkamp, skuffelsen var stor. Mandag formiddag var han tilbake i Jåttåvågen og kjørte sin første økt på ergometersykkelen.

Tirsdag skal han ta bilder av baksiden av låret. Først da blir det klart hvor omfattende skaden er og hvor lenge han er satt ut av spill. Selv ønsker ikke 28-åringen å spekulere i hvor mange måneder det kan bli på sidelinjen.

Les også Viking i dialog om to nye spillere

– Jeg har vært igjennom verre ting før, dette er muskulært. Nå krysser jeg fingrene for at bildene er positive. Det blir uansett en del timer i gymmen framover. Gymmen er det verste stedet å være for en fotballspiller. Jeg føler jeg har fått mitt nå, men skal komme tilbake også denne gangen, understreker Yann-Erik de Lanlay.

– Omstiller meg fort

I fjor var han ute de første 10 serierundene etter overgangen fra Rosenborg, men fikk med seg de 19 siste seriekampene for Viking. Han har også kjent seg pigg og trent godt gjennom vinteren.

Yann-Erik de Lanlay skal ta bilder av låret tirsdag. Da vil han få svar på hvor alvorlig strekken er. Foto: Fredrik Refvem

Høyrekanten har også fått med seg hele oppkjøringen og sett spenstig ut på trening.

– Jeg har følt meg i så bra fysisk form og godt trent at jeg ikke har hatt tanker om skader i bakhodet. Men jeg er en ganske positiv person og omstiller meg fort. Det blir bra igjen, sier Vaulen-karen som har vært skadeplaget store deler av karrieren.

Viking-trener Morten Jensen sier at de har tenkt tanken på at seriestarten 5. april kan glippe for vingen, men de avventer svaret på tirsdagens bilder.