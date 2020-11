Viking-fansen med tordentale: – Skammelig

Sjefen for klubbens offisielle supporterklubb mener styreleder Thor Steinar Sandvik må gi seg i Viking.

HANG OPP BANNER: Slik ser det ut på Viking stadion. Bannerne ble hengt opp torsdag kveld. Foto: VikingHordene

35 minutter siden

Styreleder Roar Åkerlund i VikingHordene bekrefter at de hang opp bannerne som uttrykker sterke reaksjoner mot sparkingen av Bjarne Berntsen.

Beskjedene ble hengt opp torsdag kveld.

«Sirkus Sandvik må gå», «Fuck svada, vi krever svar» og «regionen bak Bjarne» heter det på bannerne.

– Vi følte det var vår plikt og vår rett å si ifra om at noen har tatt en dårlig avgjørelse, for å si det saklig, sier Åkerlund til VG.

Les også Bjarne Berntsen reagerer etter «ren oppsigelse»: – Veldig vondt

Han forteller om sin reaksjon da det torsdag ble klart at Berntsen er ferdig i Viking etter sesongen, etter at styret og han ikke kom til enighet om en avtale der han kunne fortsette i en rolle som sportssjef på sikt.

– Min første reaksjon var sjokk, som gikk over i frustrasjon, som etter hvert ble til sinne. Styret har bestemt noe som er så i utakt med det alle som elsker Viking, tenker. Det er helt greit at de vil gi andre sjansen, men at Bjarne med det han har gjort, skal måtte gå ut av dørene på stadion på denne måten, det er skammelig, sier Åkerlund.

– Du mener at Sandvik må gå?

– Ja. Vi håper de som har makten til å bestemme hvem som skal sitte i styret i Viking, ser det samme som de aller fleste supporterne i byen. Vi har et styre som har gjort en for dårlig jobb.

Styreleder Sandvik i Viking FK sier til VG at han ikke ønsker å uttale seg om saken foreløpig. Han varsler at han er på vei til stadion og vil komme med en lengre uttalelse når han har fått samlet tankene.

Berntsens assistenter Bjarne Lunde Aarsheim og Morten Jensen har skrevet under en toårskontrakt med felles hovedtreneransvar fra og med nyttår.

– Vi er glad i de to og synes absolutt de skal få sjansen, men at de ikke klarer å lande en av tale med Bjarne om å få ham med videre, det er rart. Er de ikke villige til å møte ham litt engang, så virker det som at de ikke har planer om å ha ham med videre. Det er rart med tanke på hva han har gjort både på treningsfeltet og i spillerlogistikken. Han har sørget for at vi har tjent penger og fått en tropp som vet hva Viking betyr for supporterne, sier Åkerlund.