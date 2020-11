Tronstad snakker ut etter hyllesten: – Det betyr alt. Jeg har jobbet hardt for dette

For Sondre Tronstad var landslagsdebuten et bevis på at hardt arbeid over tid lønner seg. – Det betyr alt, sier kristiansanderen.

Sondre Tronstad gjorde sine saker meget bra mot Østerrike i Wien onsdag kveld. Ronald Zak / AP

19. nov. 2020 20:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg tror kanskje jeg sov en halvtime i natt.

Sondre Tronstad snakker med Fædrelandsvennen torsdag kveld. Det har gått nesten ett døgn siden han og resten av «nødlandslaget» sjarmerte en hel nasjon med innsatsen sin i landskampen mot Østerrike.